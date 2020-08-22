館長開價10萬出場費！約戰台灣「楊氏太極拳傳人」李明：願花10萬看笑話





▲館長開價10萬出場費，約戰台灣「楊氏太極拳傳人」李明。（圖／翻翻攝自李明臉書／館長成吉思汗YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

最近台灣自稱「八卦拳及楊氏太極拳傳人」的李明向大陸「格鬥狂人」徐曉冬下戰帖，約好要在泰國來一場對戰。對此，與徐曉冬神交已久的館長，向李明喊話表示，疫情影響出國不易，不再在捨近求遠去找徐曉冬單挑，願意出10萬元出場費，邀請李明跟他旗下選手單挑，證明太極能打。

請繼續往下閱讀...

▲台灣「楊氏太極拳傳人」李明，日前約戰徐曉冬前往泰國單挑。（圖／翻攝自李明臉書）



館長表示，現在出國要隔離14天才能開打，回國又要隔離14天，要證明太極拳能打，不用這麼麻煩，台灣就有很多選手跟比賽可以打，直接邀約李明來比賽，他願意出錢辦比賽並且全程5機直播，也開放媒體進場，打贏了就20萬獎金

館長也解釋規則，採綜合格鬥規則3回合制，1回合5分鐘，不能插眼睛、不能打喉結、不能打後腦、不能打生殖器官，其他都可以打，可以使用手肘、膝撞、下地板可以勒頸、可以降伏、可以打擊，但是禁止足球踢，場地選在新莊八角擂台7*7（公尺）世界標準規格的八角鐵籠，可以外聘找第三方的專業裁判，1個主裁判、2個副裁判。

▲館長表示，李明出賽不論輸贏，都可以拿到10萬元。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長也提出獎賞，只要李明打贏了獎金20萬，不論是判分贏還是OK對手都算數，如果1回合內降伏或KO對手，再加碼10萬可以獲得30萬獎金，另外只要願意出戰，不論輸贏就可以獲得10萬，不會讓對方白跑一趟，「因為你來就是一個笑點，就是一個笑料，可以增加我的瀏覽率，我就花10萬看一個笑話」，如果撐到第二回合加碼5萬、第三回合加碼20萬，

但是館長也強調，但是如果李明打輸了，或是不敢出戰，就把嘴塞起來，不要再去挑釁徐曉冬，也不要再說太極能打。

►變身小女人的香氣