砍媽媽的頭丟中庭「二審無罪」！葉毓蘭氣炸要修法：執政黨做不到，我們來做

▲梁男吸毒弒母，砍頭丟中庭，二審改判無罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園市35歲的梁男前年吸毒弒母，37刀砍下媽媽的頭，從12樓住處拋下，近日卻被以「行兇時沒有意識」為由，判處無罪，引起社會譁然。對此，國民黨立委葉毓蘭說明，接下來將提出3點修法，修補社會破掉的安全網，「執政黨不做的，#我們來做。」

梁男2018年10月吸食安非他命後，與母親發生爭執，進而拿起菜刀，持刀追砍母親37刀，還將母親的頭顱剁下，從12樓住家往中庭拋出，引起社會震驚。

警方接獲報案，趕往社區調查，發現中庭血跡斑斑，花圃上還有一縷髮絲、頭皮，立刻封鎖中庭。梁男得知警方找來，還把自己鎖在家中，不願出門面對，等到警方請來消防員破門，才被壓制逮捕。

梁男被依照「家暴殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴，因為2名姊姊求情，加上法院認定「行為時失去辨識行為違法能力」，因此合乎減刑規定，判處無期徒刑。

▼梁男砍下媽媽的頭，二審被判無罪。（圖／記者吳銘峯攝）



沒想到，案經上訴後，台大醫院鑑定證實，梁男除了安非他命以外，當晚還吸食了容易誘發急性精神病症的毒品，容易出現思緒混亂、視幻覺情形，還可能伴隨暴力行為。

依據台大醫院鑑定結果，二審合議庭認為，犯案當下，梁男受到毒品影響，「完全喪失」行為能力，依照《刑法》第19條第一項「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」的規定，判處無罪，責付桃園市衛生局，全案仍可上訴。

這起案件引起軒然大波，許多人紛紛出面痛罵，逆子弒母判無罪也成了網路搜索關鍵字。對此，立委葉毓蘭21日在臉書發文，要提出「三針線」，來替總統蔡英文修補社會安全網的破網。

葉毓蘭提到，第一點針對《刑法》第19條，要求吸毒、喝酒不得免刑減刑，第二條為《刑法》第87條，司法精神病院，第三條是《刑事訴訟法》第316條，有關強制就醫的規定。

▼葉毓蘭提修法，要補社會安全網的破洞。（資料照／記者林敬旻攝）



葉毓蘭說，第二、第三點已在上個會期送案，第一點正在與同仁研擬草案。葉毓蘭引述法務部的統計說明，106年國內吸毒人口有7萬7,417人，近10年施用第二、第三級毒品的戒癮治療比率只有12.5％、18.2％，而到109年2月底為止，追蹤近5年毒品罪出獄的受刑人，再犯比率達36.6％。

而國內飲酒文化也相當普遍，衛福部相關數據顯示，102年國人喝酒比例高達57.8％，一個月內暴飲比利更有19.2％，為了避免未來法官自由詮釋，導致《刑法》第19條大走山，成為逃避刑責的漏洞，葉毓蘭說，「因此我們要提出相關修法」，讓民眾在回家路上能夠安心，不必擔心受到酒毒隨機殺人的困擾。

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