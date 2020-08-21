情人節就要來了！美食部落客教你用iPhone拍大餐打卡炫耀一波

▲美食部落客教你用iPhone拍美食照。（圖／翻攝自Taipei Foodie IG）

記者邱倢芯／台北報導

七夕情人節馬上就要到了，愛慶祝的台灣人當然少不了一頓情人節大餐，而且吃大餐一定要拍照打卡一波；在Instagram上有12萬粉絲的美食部落客Taipei Foodie在情人節前，這次要教大家分享如何用iPhone拍出食物美照。

有厚度餐點就是用45度角拍

Taipei Foodie建議，如果是有層次或是比較有厚度的單一餐點可以用45度角拍攝，開啟人像模式，拍出重點並帶上景深效果。如果餐點本身已經很花俏了，那麼就建議找一個乾淨的背景拍攝。

▼有層次或是比較有厚度的單一餐點可以用45度角拍攝。（圖／Taipei Foodie提供）

情人節就是要善用另一半

如果想要用不一樣的方式放閃，可以請另一半當手模（背景），並用人像模式拍攝，除了可以得到很漂亮的景深外，還可以用這樣的方式悄悄放閃。

▼拍情人節美食照就是要善用另一半。（圖／Taipei Foodie提供）

Flat Lay拍攝法照出部落客感

Flat Lay是社群上流行的拍照角度，從上往下拍。建議開啟iPhone相機的格線功能，對準中間的兩個 + 就可以拍出平衡的照片。

▼從上往下拍的Flat Lay是社群上流行的拍照角。（圖／Taipei Foodie提供）

對稱食物不一定要置中

Taipei Foodie指出，圓形或是對稱的食物（如披薩），不一定要擺放在畫面正中間，可以把食物往左或往右邊放，讓照片有更多想像空間。

多道菜可用「三分法」

如果有比較多道菜的時候，可以用三分法，把其他兩道菜放在左右兩側（或上下），並維持在同一條直線上。Taipei Foodie認為，「三」是一個Magic Number」，用三或單數去做排列變化，畫面會比較自然。另一個方法是把三樣物品打散，交錯放到九宮格裡。

▼如果有比較多道菜的時候，可以用三分法拍攝。（圖／Taipei Foodie提供）

善用物品

運用隨手可得的物品增添效果；在家裡的話，床單、書本、植物等等都非常好用。

S curve

Taipei Foodie建議，可以結合Flat Lay方法拍照片，將食物用S形擺放，畫面會更有流線感。

修圖

除了好的拍攝手法，修圖也是重要的一環。Taipei Foodie指出，調色App最常使用VSCO，濾鏡大多是的A6、S2、S3。因為食物照片還是要以自然真實呈現為主，所以建議濾鏡數值都落在6-10之間。

選好濾鏡後再調曝光曝光以明亮但不過曝/白為主，然後會再稍微加強一下飽和度、白平衡跟銳利度，最後會調一下色溫。但是後面這幾個微調的數值基本上都是在0.1~2之間，盡量呈現食物照片原本的樣子，不過度調整。

如果照片上有污漬，例如桌上有水漬或是哪裡髒髒的可以用Snapseed的Healing功能或是Retouch這兩個App去修掉不想要的物件或瑕疵；但可以盡量在拍照時就盡量避免後續要修掉的困擾。