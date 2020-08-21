沒有其他新動態了！一滑IG「全是陌生帳號貼文」崩潰　網罵爆：完全不想看

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

最近許多Instagram用戶都發現，自從更新後，IG介面突然竄出一長串「建議貼文」；重點是，根本沒追蹤那些帳號，跳出的po文也未必是自己想看的。抱怨文掀起熱烈回響，網友們紛紛洗版訴苦，「我以為IG壞掉」、「吼我也超討厭，完全不想看到別人的貼文啊啊啊啊啊」。

有在用Instagram的朋友們，最近應該都會注意到，當介面出現「沒有其他新動態了」的字樣後，緊接著就是無止盡的建議貼文，一堆「沒追蹤的帳號」po文湧入小天地，讓人錯愕又心煩。

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▲建議貼文都是一堆「陌生帳號」的po文。（圖／記者周亭瑋攝）

一名網友昨日在dcard上抱怨，「剛剛打開哀居，滑完沒看過的貼文之後，出現的是建議貼文，我內心好崩潰啊啊，明明放大鏡那邊看就好了，為何要多此一舉呢？」

一席話引爆共鳴，廣大網友湧入留言，「討厭死了！本想要發文嘴一下，結果被你搶先了」、「超爛，廢物APP越改越爛」、「我只想看我追蹤的內容，不想看那些不相關的東西，推薦一大堆...明明隔壁搜索就能看了！硬要佔據我的頁面」、「真的超氣氣氣氣氣氣氣！早上起來刷IG就發現這樣，超不爽的」、「我的這樣很久了耶，然後就讓我意識到，我浪費了多久的時間在滑哀居」、「這樣好討厭...更新成這樣的意義在哪」、「這樣可以多賺一點廣告錢」、「不是改很久了嗎」、「被迫看一堆莫名其妙的文，我更想看朋友們的舊照」。

當然，若實在不想看那些po文，可以點選通知下方「查看較舊的貼文」，朋友們的舊文就會重新出現啦！另外，官方帳號也解釋，「推薦貼文」和「探索（放大鏡）」的功能還是有所差異的，它能更貼近用戶已追蹤的帳號，而探索涵蓋的內容還是比較廣。

▼網友們一面倒吐槽新功能。（圖／翻攝自dcard）