影／孽子無罪先關55天關鍵曝！2姊求情判生留後　代繳5.5萬罰金「已讀不回」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市驚世孽子弒母案梁姓男子20日遭高院逆轉判處無罪，責付桃園市政府衛生局，衛生局人員下午會同警方將梁男送回桃園療養院接受專業醫療評估，隨後再被送至桃園地檢署等候發監，因梁男傷害案遭桃園地院判處拘役55天，目前梁男經檢察官偵訊後已直接發監執行。

▲桃園梁姓男子弒母案逆轉改判無罪後，因責付桃園市衛生局，衛生局與警方陪同送往桃園療養院接受醫療評估。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲梁男被送往桃園療養院，入內前接受額溫測量。（圖／記者沈繼昌翻攝）

35歲的梁姓男子弒母案今天遭台灣高院判處無罪，責付桃園市政府衛生局，下午，衛生局人員會同桃園市警局刑大、護理師等人員陪同至桃園療養院接受醫療評估，由於外界質疑梁獲判無罪後可能會到處趴趴走，猶如不定時炸彈，對於衛生局人員、原住戶社區都造成壓力。

桃園市衛生局副局長陳麗娟指出，雖無前例可循，但衛生局已派員將梁接回，過程中將由警方與護理師人員全程陪同，不會有與一般民眾接觸機會，梁男將先送至醫療專業機構接醫療評估，後續再依其身心狀況做妥適處理，所以無須擔心會對其他人造成負擔。

▲梁男由桃園市衛生局與警方人員陪同送往桃療評估後再送上囚車，準備押解至桃監執行傷害案拘役。（圖／記者沈繼昌翻攝）

梁男下午4時許被衛生局與警方送回桃園後，首站就被送到桃園療養院，在重重醫護人員陪同下步入醫院，先接受額溫槍量測體溫再進入醫院接受醫師專業評估，約莫5時許再送上囚車送往桃園地檢署，原因是他今年3月間另涉傷害罪被法院判處拘役55天確定。

檢方在偵辦期間，曾發現梁男從未掉過一滴眼淚，也未曾有過懺悔，就連檢方提示母親血淋淋照片時也沒有道歉、毫無懺悔之意，全程儼如旁觀者冷眼看待，認為有永久與社會隔離必要，檢方具體求處死刑。

然而，事後梁男姊姊出庭時，聲淚俱下表示，弟弟因為毒品導致腦神經受損，希望法官別判他死刑，且梁男在經過精神鑑定後，也被確診他因吸食毒品導致精神障礙，才讓他做出違法行為，法官依法規須減輕其刑。

梁的二名姊姊都曾向法官求情能判弟弟免死以留後，但據指出，梁男下午要發監執行前，桃檢曾詢問2名姊姊在內家人是否要協助將拘役55天改以易科罰金，但家人都沒有回應，另據當地里長透露，家人們對梁男在高院逆轉獲得無罪顯得很訝異，一時間不知如何面對，應該不會去想到要幫弟弟易科罰金接回家來。

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