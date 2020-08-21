大媽偷烤鴨！順手塞進「褲檔」內　網酸：吃得下去嗎？

▲烤鴨示意圖。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

順手牽羊是錯誤的行為，人人都知道，但小偷還是處處有，而且什麼都敢偷！大陸一名大媽日前在熟肉店趁老闆不注意時，伸手偷了一隻烤鴨腿，但她沒有帶包包，於是順手塞進自己的褲檔，被監視器全程錄下。網友看到影片後紛紛大罵噁心，忍不住酸：「吃得下去嗎？」

▲大媽偷烤鴨。

據《上海熱線》報導，這起偷竊案發生在8月17日，當時戴著面紗的大媽來到安徽省蕪湖市的一間熟肉店，對老闆說要替家中小寶寶辦滿月酒，預計要買人民幣1000元（約台幣4314元）以上的熟肉。老闆信以為真，對於大媽直接闖到櫃台後面的舉動，也沒有多加制止。

大媽站在老闆身後，假意和老闆聊天，但其實已經開始東挑西看，機警的找機會下手。她趁著老闆不注意時，用飛快的速度抓起一隻烤鴨腿，立馬塞進自己的褲檔內，整個過程乾淨俐落；之後她若無其事的在店裡待了片刻，佯裝要打電話便走出了店裡，一去不回。

▲大媽用左手拉開褲頭，將右手抓著的烤鴨腿塞進褲檔。

老闆事後發現價值人民幣40元（約台幣172元）的烤鴨腿被偷，認為不值得為此報警，而且就算找回來也不能再賣了；老闆娘則表示想先祝她用餐愉快，再問她為什麼能使出塞進褲檔這種手段，認為真是一件奇人奇事，已經超出一般人能想像出來的偷竊行為。網友看後也紛紛覺得不可思議，笑說塞進褲檔的烤鴨腿，拿出來之後，還吃得下去嗎？

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