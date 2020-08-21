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葉彥伯同是篩檢協會理事長！　醫師揭「彰化衛生局就4人」：恐涉利益迴避

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▲葉彥伯強調一切都依規範依法行政。（圖／記者唐詠絮攝）

▲葉彥伯先前強調一切都依規範依法行政。（圖／記者唐詠絮攝）

記者劉亭／綜合報導

彰化衛生局採檢居家檢疫者風波持續延燒，恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶在臉書粉絲專業發文，透露彰化縣衛生局長葉彥伯本人就是台灣篩檢協會的理事長，質疑是否有利益迴避的問題。

邱豑慶20日於臉書粉絲專頁發文透露，一名5月從美國回來的粉絲私訊告知，先前依照規定於防疫旅館進行居家隔離時，也被彰化縣衛生局一直積極要求，找家人接她出來，自行到醫院去接受普篩。

請繼續往下閱讀...

就算女粉絲已經拒絕前往接受普篩，彰化一名衛生局人員還不斷用「妳現在不去篩檢之後自費會很貴」等話術，試圖說服她讓家人載去醫院，最後她思考再三，最後還是婉拒，直到最近新聞爆出來，才發現事情不單純。

麻的法課 - 邱豑慶醫師發佈於 2020年8月19日 星期三

彰化縣衛生局不斷要求隔離中的人外出普篩的作法，讓邱豑慶大罵，「是想傳染誰？想造成什麼破口？想要消化什麼快篩試劑？想要推廣什麼篩檢學會？還是想做什麼大型人體研究嗎？」

「這個台灣篩檢協會的理事長，和彰化衛生局長同名同姓？」邱豑慶也秀出台灣篩檢協會理監事會名單，發現除了葉彥伯之外，彰化縣衛生局保健科科長姚玉津、彰化縣衛生局未生稽查員劉軒秀、彰化縣衛生局約聘人員王瑜鈞、簡苑珊總共4人都在名單中。

邱豑慶質疑，全台灣這麼多縣市，就這樣獨獨一個彰化縣衛生局拼命的推普篩。讓人很難不去想是否有利益迴避的問題，因此「中央下令找政風去查，你們覺得合不合理？」

剛從美國回來，還在居家隔離中，卻被彰化縣衛生局一直積極的要求，要她自行去普篩的粉絲私訊我，以下來函照登： 我個人的評論意見，我晚點下班寫。 不過想先提一件事： 這個台灣篩檢協會的理事長， 和彰化衛生局長...

麻的法課 - 邱豑慶醫師發佈於 2020年8月19日 星期三

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