沙茶醬加「1神物」被朋友嫌爆！老饕卻狂讚：他第一次吃火鍋？

▲許多人吃火鍋必不可少沙茶醬。（示意圖／記者陳建竹攝）



實習記者周依儒／綜合報導

吃火鍋絕對少不了沙茶醬，除了普通的醬油加沙茶醬以外，許多人都會再加其他東西製作自己的「獨門秘醬」。不過日前一名網友卻表示，自己前幾天和朋友去吃火鍋，但朋友看到他在裡面加入了生蛋黃後卻感到超驚訝，因此想問自己真的很怪嗎？不過沒想到貼文一出後卻引來許多老饕網友大喊「真懂吃」！

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▲網友詢問大家平常的吃法。（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT上PO文詢問，「沙茶醬配蛋黃很奇怪嗎？」並表示，「今天跟朋友去吃火鍋，他看到我沙茶醬加醬油後還加了蛋黃很吃驚，但我家人都這樣吃耶，不過他帶了女友我不好意思在他面前生氣。」並在文末請其他網友留言自己是否會加生蛋黃。

▲網友在沙茶醬中加不加蛋黃的討論串裡分成兩派。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



對此，許多網友紛紛回覆，「超好吃，內行」、「你朋友第一次吃火鍋？」、「當然是蛋黃喇沙茶、蛋白沾肉片」、「我爸都這樣吃，但我不愛」、「懂吃！還要再加花生粉」、「推爆，加蛋黃和一點點醬油才是正宗吃法」、「從小就這樣吃」、「我以為這是標準吃法」、「加啊！但膽固醇爆表」。

不過也有不少網友沒吃過，「蛋黃不是都放進白飯裡的嗎」、「沾蛋黃不是壽喜燒而已嗎」、「天啊好奇怪」、「雞蛋還是少生吃」、「便宜火鍋店的雞蛋最好還是不要生吃」、「感覺會烙賽」等等。此外也有網友反問原PO，「他不知道這種吃法有什麼好對他生氣？」、「很常見，但我很好奇為甚麼要生氣」。