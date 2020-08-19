超正女騎士撥開腿上小強…剛抬頭就「連撞3台警車」　員警走出派出所都看傻了

▲張女外型美豔，和家人去南部玩兩天，19日凌晨回到台北之後在永和牽機車，沒想到在回內湖住家的路上遇上小強。（圖／張女授權提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名女騎士19日凌晨行經中正橋派出所對面（往秀朗路二段方向）時，驚見左腿有蟑螂爬動，她急忙用手嘗試把牠撥開，再抬頭時才注意自己騎偏，直接撞上停靠路旁的3台警用機車，車殼毀損人倒地。員警聽到碰撞聲，走出派出所外查看傻眼直呼「納耶啊捏…」全案由交通分隊依規定受理。

▲女騎士回家時發現腿上有小強，急忙剝開後不慎撞上路邊警車，派出所就在對面，員警看傻眼。（圖／記者陳雕文翻攝）

25歲張姓女騎士聲稱，在弄我的左小腿時（趕蟑螂），機車往右傾斜，所以撞倒停在右側的一排警車，我的機車壓到右小腿跟腳踝，機車太重，完全拔不出來，當下腳還被壓到麻麻的，腳踝呈現歪掉。

▲▼張女外型亮麗，過去曾是護理師，後來轉換跑道成為保險業務員。（圖／張女授權提供）

張女還說，一位剛下班的警員，馬上叫派出所內的同事出來協助我（發生事故的地點就在派出所門口），大概有3-4個警察出來，就說靠背啊，這是XXX的車，還好不是我的；我坐在地上休息，還看到那隻蟑螂緩緩的從車廂爬了出來…都是牠害的還在那邊悠哉。去了醫院一趟，照了X光，骨頭沒事，也能正常行走，只是有點跛腳。

▲光看警員的歪頭與表情，就能感受到那說不出的無奈。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

永和警方表示，張女無酒駕，現場監視器影像被樹葉遮住，無法得知其如何撞上警車，詳細肇事原因還在調查釐清。

張女將個人經歷PO上網，引起網友好奇並點進她的個人臉書，發現是一名保險業務，而張女在貼文的最後還說，「心裡只想著，還好我有買財損及超額保險，不然這樣連撞三台車也要賠不少錢」，引發熱烈討論，有網友質疑，「現在保險業務的行銷文都這麼猛的嗎？」、「業務中毒太深了吧」。

也有部分網友說，「不管是不是推銷，這故事也太好笑了吧」、「小強肇事逃逸」、「因果關係，小強會有責任」、「警察說怎麼撞的？妳有指兇手嗎」。

出稿時間：15：31



更新時間：16：20（新增張女說法）

張女表示，謝謝大家關心，我只是想說，很多車禍都發生突然，沒有人會故意讓自己受傷，還撞了一排警車，覺得好氣又好笑才放上來讓大家笑笑就好，還好今天撞的只是三台機車，如果是撞三台汽車不就賠不完，這時候才覺得還好有買保險，我就是保險業務員啊，怎麼了？有人覺得這是業配，那代表這件事有影響到其他用路人保險的意識不是很好嗎？

▼監視器鏡頭被樹葉擋住，無法拍下那歷史性的一撞。（圖／記者陳雕文翻攝）