「主動採檢」遭政風調查！聽完陳時中回答…彰化衛生局長3點回應：中央都查得到

記者唐詠絮／彰化報導

彰化衛生局主動徵詢、採檢居家檢疫個案，發現一名從美國返台的少年確診新冠肺炎，但由於此次採檢可能與中央規範不符，指揮中心要求政風單位進一步調查引發爭議。中央疫情指揮中心指揮官陳時中19日下午提出2點回答。對此，彰化縣衛生局長葉彥伯也提出3點回應。

▲彰化縣衛生局長陳彥伯針對陳時中的2點說明回應，採檢相關資料都有建置在系統內，中央隨時都查得到。（圖／記者唐詠絮攝）

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針對彰化縣衛生局主動採檢一事，陳時中指出，居家檢疫規定不能外出，目前需釐清中間有無產生漏洞；至於請政風單位調查，並非將彰化縣衛生局此舉當作犯罪行為，是希望由非直接隸屬單位調查，並進行相關檢討。

對此，彰化縣衛生局長葉彥伯以3點回應，關於居家檢疫的個案，不管有症狀還是沒症狀，只要經過衛生局安排去做就醫評估採檢，到醫院就會依照社區監測通報規定來執行採檢，並由醫院申報相關經費，這些經費都不會經過衛生局，作業程序都一樣。

另外，居家檢疫者如果要就醫採檢，都會依照一定的SOP，不管有無症狀，全程衛生局都會掌握，確保居家檢疫者會按照一定的程序走，面對媒體詢問，是否有跟陳時中部長回報，葉彥伯回應，是按照正常標準程序。

葉彥伯指出，總共有多少名居家檢疫者進行採檢，相關資料中央都很清楚，所有篩檢程序都是按照中央規定的社區監測通報採檢的標準程序來執行，相關資料就建置在系統內，中央隨時都看得到、查得到。

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