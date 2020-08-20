越女脫內褲陪酒遇警臨檢來不及穿　辯「內褲反穿、脫下重穿」

▲ 基隆市小吃店僱用越南籍潘姓女子在店內坐檯陪酒，竟站在沙發上，脫掉內褲拿在手上，並拉上緊身裙露出下體，警察正好上門臨檢。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市一家小吃店變相經營搞有女陪侍，僱用越南籍女子在店內坐檯陪酒，越南籍潘姓女子酒酣耳熱後，竟站在沙發上，脫掉內褲拿在手上，並拉上緊身裙露出下體，警察正好上門臨檢，現行犯移送偵辦。庭訊時潘女辯稱，當時她發現內褲穿反，脫掉拿在手上要換回正面準備要穿，警方就進來了；法官不採信她的說法，依意圖營利公然猥褻罪，判她拘役40天，得易科罰金。



基隆該家小吃店於2019年8月23日晚間，林姓等3男客至第6號包廂消費，負責人羅女指示潘女進入包廂內服務。潘女進包廂陪酒後，站在沙發上，便將身上內褲脫掉拿在手上，並將緊身裙子往上拉露出下體，供男客觀覽。基隆市警察局第一分局員警執行擴大臨檢勤務，進入包廂目睹，當場傻眼並偵辦移送。

判決書指出，羅女是該小吃店負責人兼任櫃台工作，僱用越南籍女子為店內坐檯陪酒小姐，坐檯費為1檯2小時又30分鐘，固定300元，可獲取小費，不另支薪。客人消費方式為每1檯包廂費300元、每1人低消200 元。

負責人羅女則辯稱，小姐來上班，都有簽寫切結書，要求小姐只能單純陪客人喝酒聊天、唱歌，坐檯，小姐在包廂內的其他行為與她無關。潘女也辯稱說，她沒有站在沙發上，把內褲脫下來拿在手上，裙子往上拉露出下體，當時是因發現內褲穿反，準備到隔壁空包廂換內褲。員警則證稱，臨檢到包廂門口，就有一個端菜的服務生大喊「警察來了」。

法官審理指出，潘女在未上鎖之不特定人得自由出入之包廂內，裸露下體供男客觀覽是公然猥褻，羅女有犯意聯絡及行為分擔之共同正犯，二人脫衣陪酒招攬客人之方式，賺取金錢，破壞善良風俗，敗壞社會風氣，誠屬不該，觸犯刑法第234條，分別判決羅女3個月，潘女40天拘役，得易科罰金。

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