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康友-KY黃文烈倒貨坑殺股民！特定時段狂漲150元　檢調約談14人頭

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▲康友董事長黃文烈。（圖／業者提供）

▲黃文烈涉嫌調度資金炒作拉抬自家康友-KY股票，漲幅約150元。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

檢調追查曾為股后的康友-KY疑遭掏空案，懷疑董事長黃文烈在特定時段內，透過姪子陳柏榮調度資金給盤商，用人頭帳戶大買康友股票，把股價抬高150元左右後，黃再出脫個人持股，雖黃疑已潛逃遭通緝，台北地檢署20日指揮調查局北機站，兵分12路搜索並約談14名疑似幫忙炒股的被告與證人。

根據紀錄，康友-KY在2018年9月中開始，股價從361元起漲，到10月18日開盤一度美股526元，登上股后寶座，但之後傳出董事長黃文烈和持股公司降低持股，引爆賣壓，接連的14根跌停，讓股價硬生生在11月8日跌到125元，事後公開資訊觀測站公告，黃文烈申報的持股在11月銳減了1675張，持股比率從4.59％降至2.44％。

▲▼ 康友-KY證交法財報不實案，男子黃耀弘遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌幫忙炒股的盤商黃耀弘已遭法院裁准羈押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

直到2020年8月初，黃文烈失聯，康友公司高層也相繼辭任，公司傳出遭掏空疑雲，檢調獲報追查，發現康友百分之百投資的大陸孫公司六安華源，早在2018年間已營運困難，但財報沒有如實揭露，甚至疑似造假營收。

檢調17日發動首波搜索約，涉嫌操縱康友股價的盤商黃耀弘因涉嫌《證交法》遭聲押禁見獲准、康友簽證會計師施景彬、江明南獲得交保後，懷疑黃文烈透過姪子兼帳房陳柏榮調度資金，協助黃耀弘把康友股價哄抬拉高約150元，19日緊急約談陳柏榮，檢察官陳映蓁、林錦鴻20日第3度指揮調查局北機站，搜索約談涉嫌協助炒股的14名被告與證人到案，但檢調不證實黃文烈涉嫌在那些特定時段炒作自家股票。

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