電力備轉容量太高用不到反而浪費　盧秀燕：多關掉燃煤機組

▲盧秀燕表示，電力備轉容量太高用不到反而浪費，應多關掉燃煤機組。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

針對經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」，主管機關將納入戰爭、天災與政治等因素，視需要可啟動緊急限電，未來可能因此讓中火全面開啟機組，市長盧秀燕18日表示，目前電力備轉容量10%以上，如果沒有使用到就形同浪費，因此她建議燃煤機組應該多關掉一些，電力夠用就好，要兼顧空氣品質。

盧出席市政會議前受訪表示，如果台灣電力緊張，台中火力發電廠身為全國最大電廠，台中市可以共體時艱，不過現在電力備轉容量已到了10%以上，是有史以來最高，還需要開啟這麼多機組嗎？

尤其備轉容量10%以上如果沒有使用的話，每天都浪費掉，消耗非常多煤碳、能源預算等，建議中央應該考慮修正電力備轉容量，不要建置這麼高的備轉容量，也不應該開啟那麼多機組，尤其中火是用最不好的發電方式，就是燃煤發電，因此在電力這麼夠用的情況下，燃煤機組應該多關掉一些，電力夠用、備轉夠用就好，同時要兼顧到空氣品質。

至於經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」，納入戰爭、天災與政治等因素，主管機關得啟動緊急限電，未來可能讓中火在這個法條之下全面開啟機組，盧表示，當電力備轉容量太高，要消耗很多無謂的能源預算的時候，需不需要開啟這麼多機組，尤其用燃煤發電的情況之下，中央應該要考慮。

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