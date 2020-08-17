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台中推動比豪宅更好的「好宅」　盧秀燕主持梧棲三民上梁典禮

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▲▼盧秀燕主持梧棲三民上梁典禮時表示，台中將持續推動比豪宅更好的「好宅」。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕主持梧棲三民上梁典禮時表示，台中將持續推動比豪宅更好的「好宅」。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市是全國唯一將社會住宅取名為「好宅」的城市，台中市長盧秀燕17日主持梧棲三民好宅工程上梁典禮，5棟、300戶預計明年4月完工，並以低於一般租金行情7折出租，盧表示，台中重視社宅設施、居住環境，打造「比豪宅還要好的好宅」，未來將持續努力推動，讓市民朋友擁有安康宜居的生活環境。

▲▼盧秀燕主持梧棲三民上梁典禮時表示，台中將持續推動比豪宅更好的「好宅」。（圖／台中市政府提供）

梧棲三民好宅規劃地下1層、地上5至7層，設有社會服務站、照護咖啡館及托嬰中心等社區福利設施，並提供社區營造、弱勢照護及健康關懷的社區共好平台，1房型有195戶、2房型96戶及3房型9戶，合計300戶優質好宅，並採出租、混居模式經營，開放式公園綠地也提供給周邊居民使用。

▲▼盧秀燕主持梧棲三民上梁典禮時表示，台中將持續推動比豪宅更好的「好宅」。（圖／台中市政府提供）

盧感謝內政部以便宜的租金提供國有土地，且補助一半的經費興建三民好宅，未來仍希望中央持續挹注土地、經費；此外，台中是全國人口第二大城市，連帶居住需求量也大，台中興建社宅的速度對中央政策進度的達成有很大的幫助，因此補助台中最值得。

內政部次長邱昌嶽期盼市府團隊繼續支持中央政策，中央一定提供台中最大的幫忙。

都發局說明，梧棲三民好宅工程經費約8億3300萬元，2018年10月15日開工，預計2021年初完工，將以市場租金水準7折以下出租，使市民在經濟能力範圍內，享有適宜的居住環境。

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