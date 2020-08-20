蘇貞昌挺陳時中追查彰化　防疫不要各搞各的「台灣會亂」

▲蘇貞昌出席第39屆行政院文化獎頒獎典禮。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

彰化縣衛生局採檢居家檢疫者揪出10多歲自美返台的少年無症狀確診，但因做法不符規定而引發爭議，指揮中心要求政風調查，鬧得沸沸揚揚。對此，行政院長蘇貞昌20日受訪表示，中央地方一條心，同時不能亂了套，「雖然意見有不同，但可以好好溝通、聽專家會議結論，照著SOP來做，不要各搞各的，那台灣就會亂」。

蘇貞昌表示，大家知道我們防疫能做好，就是中央地方一條心，同時不能亂了套，因此成立指揮中心，全國同步、整個疫情大家都是照規矩一步一步來，「彰化這樣的做法有沒有完全照SOP、有沒有讓人自行出外去篩檢，篩檢是不是照疫情中心的要求，我們支持陳時中指揮官去了解整個過程」，了解有沒有照SOP作法、經費應用情形，不是在查貪瀆。

「我們還是建議大家，疫情當頭一定要團結一致。」蘇貞昌說，處理疫情防疫一定要全國同步，雖然意見有不同，但可以好好溝通、聽專家會議結論，照著SOP來做，不要各搞各的，那台灣就會亂。

蘇貞昌舉例，不是說支持誰或是誰對錯，而是大家應該要同步，大家要照相同作法，「就像馬路靠右走，大家靠右走，自己決定靠左走就會發生事故」。