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宜蘭不菸婦人右肩常不自覺抽動　竟是肺腺癌轉移

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▲▼宜蘭59歲不菸婦人，右肩常不自覺抽動，竟是肺腺癌轉移所致且身體已經有多處癌細胞轉移。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼宜蘭59歲不菸婦人，右肩常不自覺抽動，竟是肺腺癌轉移所致且身體已經有多處癌細胞轉移。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名59歲梁姓婦人，沒有抽菸習慣，近日因右肩經常不自覺抽動而至神經內科就醫。經羅東博愛醫院神經內科林俊良醫師安排腦部電腦斷層檢查，發現腦內有疑似轉移的腫瘤，再進一步安排檢查後，竟發現為肺腺癌第四期，且身體已經有多處癌細胞轉移。

▲▼宜蘭59歲不菸婦人，右肩常不自覺抽動，竟是肺腺癌轉移所致且身體已經有多處癌細胞轉移。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

羅東博愛醫院胸腔內科林偉群主任表示，肺腺癌臨床表現症狀包含咳嗽、喘、咳血、肋膜腔積水等，但在梁姓婦人身上卻皆未發現。雖然梁婦是因神經相關症狀就醫，但其實她就診時，右肩抽動的症狀並未發作，因症狀較不典型，一開始很難直接聯想到與肺癌有關。

林俊良醫師解釋，梁姓婦人的右肩抽動症狀，肇因於肺部腫瘤轉移至腦部的頂葉，頂葉負責各種感覺訊息之外，也掌管動作，因此才造成梁婦產生右肩抽動的症狀。

肺癌可分為「小細胞肺癌」與「非小細胞肺癌」，小細胞肺癌約佔肺癌比例的12％～15％，特性是生長與擴散速度皆快，預後較差；非小細胞肺癌則長得較慢、擴散速度也較慢，約佔肺癌比例85％。

肺腺癌屬於非小細胞肺癌，是台灣肺癌病人中，罹患比例最高的肺癌類別，不過幸運的是，肺腺癌目前可透過服用標靶藥物，取得良好的治療效果。

以梁婦來說，雖然已是肺腺癌第四期，癌細胞也已侵犯至腦部及多處骨頭，但因其癌細胞具有EGFR突變的特性（即標靶藥物對某些已知的肺腺癌突變基因特別有效），藉由服用標靶藥物與接受局部放射線治療後，其實毋須悲觀，標靶藥物的研發,已使肺腺癌逐漸變成一種慢性病,病人得與癌症和平共處許多年。

羅東博愛醫院表示，肺癌初期通常沒有明顯症狀，一旦有症狀，常常都已接近晚期。胸部X光檢查是健康檢查中最基礎的健檢項目之一，但小於1公分的肺癌病灶很難透過X光檢查發現。目前低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，被認為是最容易發現早期肺癌病灶的檢查方式。建議吸菸族群與有肺癌家族史等的高風險族群，除可考慮接受低劑量電腦斷層檢查之外,更應力行戒菸計畫，並減少暴露於二手菸、三手菸的環境中，以確保自身健康。

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