肺腺癌研究新突破！　中研院：「垃圾基因」讓癌細胞長更快

▲中研院研究團隊發現，肺腺癌組織的非編碼基因「PTTG3P」表現越高，會導致癌細胞加速成長，在小鼠實驗中也證實會降低存活率。（圖／中央研究院提供）

記者崔至雲／台北報導

肺癌是全球及台灣癌症十大死因之首，肺腺癌患者逐年增加。中央研究院生物醫學研究所發現，肺腺癌組織裡的非編碼核糖核酸「PTTG3P」表現愈高，讓癌細胞加速成長，在小鼠實驗中也證實會降低存活率；PTTG3P高表現量的肺腺癌病人，也對臨床化療藥物產生抗藥性。此發現可作為化療用藥參考，有助於延長病人生命。

研究團隊指出，在人類細胞的基因組中，僅1/3的核醣核酸(mRNAs)能夠轉譯出蛋白質，執行生物功能。絕大部分的核醣核酸無此功能，被稱為非編碼核糖核酸 (noncoding RNAs,ncRNAs)，過去被定義為垃圾基因。直到近幾年來，科學家發現ncRNAs在疾病惡化及生物細胞學中扮演重要角色，正如同本次發現的PTTG3P，與肺腺癌患者的存活率相關。

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▲中央研究院生物醫學科學研究所周玉山研究員、施柔合博士後研究員等人組成的研究團隊發現，肺腺癌組織裡的非編碼核糖核酸「PTTG3P」表現愈高，會使癌細胞加速成長。（圖／中央研究院提供）

研究團隊透過生物資訊蒐集肺腺癌患者存活資料的基因表現體數據，找到6個與肺腺癌存活時間相關的ncRNAs，分析並預測他們的生物功能，以及在癌化途徑扮演的角色。

中研院生物醫學研究所博士施柔合表示，從這些ncRNAs中，他們發現PTTG3P最為致命，在肺腺癌細胞實驗及小鼠模式都加速癌細胞成長，降低小鼠存活率。相反的，若將小鼠肺部癌細胞的PTTG3P的表現量減少一半，腫瘤生成速度明顯減緩，可提高小鼠存活率。

院生物醫學研究所研究員周玉山指出，過去研究已知肺腺癌細胞裡的BUB1B與細胞增生有關，但不清楚它的運作機制。本次發現的PTTG3P和轉錄因子FOXM1交互作用，活化BUB1B的基因表現；也就是說，因為PTTG3P表現量愈高，讓三者完美合體，像是合組「犯罪者聯盟」，成為支援肺腺癌腫瘤生長的共犯結構。

研究團隊利用癌症基因體圖譜(The Cancer Genome Atlas, TCGA)，分析肺腺癌化療患者的癌組織，發現病人癌組織裡的PTTG3P表現愈高，對於臨床化療藥物(順鉑、紫杉醇)產生抗藥性，使得治療效果打折扣。周玉山建議，化療用藥前，可先檢視患者癌組織裡的PTTG3P表現量，有助於提高療效。

人類基因組裡的ncRNAs為數眾多，本研究藉由與基因共舞(co-expression)原理及生物資訊分析，建構基因共同表現網路，找到與肺腺癌存活時間相關的PTTG3P，進而分析、預測在癌症上的致病機制和功能。周玉山指出，此方法對於如何有效率、有系統地找到與疾病相關的ncRNAs，提供一大助力。