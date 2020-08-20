　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

未通知日本　染疫航母「羅斯福號」曾計劃將三千船員移送沖繩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 羅斯福號實施嚴密檢測，卻依然難以應付「假陰性」檢測結果。（圖／路透）

▲美國航母羅斯福號爆出先前曾計劃將船上船員移至日本沖繩。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

美軍核子動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）先前爆發一千多名船員在船上集體感染新冠肺炎的事件，疫情一路蔓延至3月底，日前就有日媒爆料，美國海軍曾計劃將船上的三千多名船員移送至日本沖繩縣及神奈川縣美軍基地，當中也包括了所有陽性患者。

根據《共同社》報導，這批感染者最後是在美屬關島下船，不過在那之前，美軍曾討論將船員從航母空運至沖繩的計劃，因為沖繩縣普天間機場及陸戰隊基地估計有3000個房間、神奈川縣厚木基地也可以確保有400至600個房間。在那時，關島還未能確保有足夠的房間提供官兵隔離。

不過，最後考慮到沖繩9個小時的飛行途中感染風險可能擴大，以及與日本政府關係可能「變得複雜」而作罷。

羅斯福號是在離開越南中部峴港、在西太平洋航行途中的3月24日時，發現第一個確診的案例。當時擁有指揮權的第7艦隊司令部便開始研究船員的隔離場所，並與陸戰隊第3遠征軍協商「沖繩方案」。而第9航艦打擊群司令則建議採用「關島方案」，但當時關島發佈了緊急事態宣言，擔心當地政府反對，因此駁回了打擊群司令的建議。

最終，關島總督在4月1日表明願意接納羅斯福號船員，才結束這場風波。不過報告指出，整起事件都未提及美日政府之間是否曾進行事先協商，也不清楚是否有通知當地政府。日本外務省相關人士則稱「事件屬於計劃階段，未接到問詢」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
滅蚊新招！　美國擬放出7.5億隻基改蚊子
快訊／金與正受託「統治北韓全體國政」！　金正恩壓力頗大
桃園弒母案因吸毒判無罪　法務部長說話了
「平價版海洋拉娜」只要518元！　5種用法全身都能擦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳固特異禁員工當川粉　川普暴怒嗆「我要換輪胎！」

美首位「第二先生」將誕生！他自爆對妻第一印象「天啊好辣」　甘當綠葉力挺

口罩失靈？　瑞典專家：無法抑制新冠疫情傳播！

黃寶慧獨家專訪／英國上議院前議長德蘇莎：我們是台灣好朋友! 盼台英速簽自貿協定

快訊／北韓金與正受託「統治國政」！南韓國情院：金正恩壓力頗大

疫情緊繃通訊投票大增　美總統大選結果或數星期才揭曉

未通知日本　染疫航母「羅斯福號」曾計劃將三千船員移送沖繩

大學畢謊報高中學歷！他當24年公務員後被揭發...秒被革職

北非偷渡船引擎爆炸釀45死　今年最嚴重海難

肯定「史普尼克－V」　俄副總理宣布已注射新冠肺炎疫苗

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

傳固特異禁員工當川粉　川普暴怒嗆「我要換輪胎！」

美首位「第二先生」將誕生！他自爆對妻第一印象「天啊好辣」　甘當綠葉力挺

口罩失靈？　瑞典專家：無法抑制新冠疫情傳播！

黃寶慧獨家專訪／英國上議院前議長德蘇莎：我們是台灣好朋友! 盼台英速簽自貿協定

快訊／北韓金與正受託「統治國政」！南韓國情院：金正恩壓力頗大

疫情緊繃通訊投票大增　美總統大選結果或數星期才揭曉

未通知日本　染疫航母「羅斯福號」曾計劃將三千船員移送沖繩

大學畢謊報高中學歷！他當24年公務員後被揭發...秒被革職

北非偷渡船引擎爆炸釀45死　今年最嚴重海難

肯定「史普尼克－V」　俄副總理宣布已注射新冠肺炎疫苗

獨／「巧克力」聞到隔壁在拜拜直接「吃雞」　網讚「懂吃」...他超悲情

傳固特異禁員工當川粉　川普暴怒嗆「我要換輪胎！」

吃潔牙骨「餐前儀式」！　萌汪晃頭擺手：要吃你囉～

美首位「第二先生」將誕生！他自爆對妻第一印象「天啊好辣」　甘當綠葉力挺

新冠疫情變數仍多　OPEC+要求產量超標的盟友國加大減產規模

綠茶婊小三挺肚勾勾纏！　林雨宣放生渣男狠嗆：他我不要了

韓國驚悚網漫《整容液》改編電影上映　超反轉結局看完不敢泡澡！

項圈改當車尾燈！　阿金當「螢火蟲」逛大街菊花超吸睛

林書豪以台籍身分回北京　牽連周儀翔與首鋼仍有1年租約　

美驅逐艦「馬斯廷號」穿越台海　沿海峽中線以西釋出「前所未有的警告」

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

12歲女童逝　遺體沐浴突醒來眨眼

「踩30孩童」當人體地毯！陸大使行徑惹議

她手術失敗轉送停屍間　睡一晚竟復活

美國正式中止引渡等3項與香港協議

即／北韓金與正受託「統治國政」！

電影院前排驚見「男女深情交疊」

「死亡樂園」開幕7年奪6命

陸大使踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！

安倍盛傳24日辭職　暫定麻生接任首相

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

大畢謊報高畢！他當24年公務員後被革職

美擬放出7.5億隻「基改蚊子」抑制繁殖！

更多熱門

相關新聞

全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求仍恐大衰退

全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求仍恐大衰退

全球最大貨櫃航運商Maersk19日公布今年第2季獲利優於市場預期，並看好航運的需求可於第3季回溫，不過該公司警告今年全年需求可能會大幅衰退。

不要因自以為是毀了防疫成就

不要因自以為是毀了防疫成就

NBA連5周零確診　首輪後恐有挑戰

NBA連5周零確診　首輪後恐有挑戰

擴大12國入境採檢　指揮中心：暫不調整

擴大12國入境採檢　指揮中心：暫不調整

彰化篩上千抓到1例　陳時中：非全無意義

彰化篩上千抓到1例　陳時中：非全無意義

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎航空母艦羅斯福號美國海軍日本沖繩群聚感染

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

恬娃熱戀15cm工程師猛男！羞認「只見4次面就一晚嗨3次」

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

12星座這些舉動就是討厭你

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面