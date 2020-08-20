力挺陳時中「有擔當政務官」　黃越綏450字曝原因：派政風剛好而已

▲陳時中要對彰化衛生局展開調查，掀起各界正反意見熱議。（圖／攝影中心攝）

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日親上火線解釋為何要調查彰化衛生局，彰化衛生局長葉彥伯也隔空提出3點回應。對於這起防疫爭議，兩性專家黃越綏在臉書PO出一篇450字的文章力挺陳時中，直指派政風單位調查只是剛好而已，「憑什麼彰化縣政府可以不甩中央疾管署的SOP而抗命？只為了強出頭要表現另類的超前部署，而浪費民脂民膏自行進行無症狀的普篩？」

黃越綏以美國疫情為例，她表示，美國新冠肺炎疫情之所以會變成崩潰般的嚴重，最重要的原因之一就是中央不肯負全責，政策朝令夕改，地方州政府也是各做各的事，形成不協調的多頭馬車，最後讓身為第一強國的美國，得派衞生部長來台學習防疫經驗。

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▲彰化縣長王惠美力挺葉彥伯在防疫的努力。（圖／記者唐詠絮攝）

至於陳時中下令政風單位調查彰化衛生局，黃越綏認為這是剛好而已，畢竟目前還在防疫期間，彰化縣政府卻不顧SOP，只為了表現另類的超前部署，反而浪費人民的納稅錢去進行無症狀普篩，搞得其他國民黨執政的縣市首長也「蠢蠢欲動」。

黃越綏稱讚陳時中是有素養、有專業也有擔當的政務官，他在疫情最嚴重的時候，用將近半年的時間陪著人民走過危機，期間還因為過去是牙醫的身分，受到部分台大教授冷嘲熱諷，「台灣是全世界最長時間零確診的國家，可是莫名其妙的居然每天都有人為這種事情在爭吵」、「如果我們不信任他，難道要相信你我？或是習近平或川普不成？加油！阿中部長」。