秋冬新冠疫情來襲　吳尊友：有信心不會再像武漢那樣嚴重！





▲中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，至今仍然在各國肆虐，而對於秋冬病毒是否會再次捲土重來，爆發新一波疫情。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，但經過半年多的實踐，有信心能夠控制住疫情，秋冬季大陸不會再發生武漢那樣嚴重的疫情。

根據中新網報導，國務院聯防聯控機制19日下午舉行記者會，談論秋冬季疫情防控、醫療衛生工作者在抗擊新冠肺炎疫情中發揮的作用。吳尊友表示，只要任一國家還有新冠肺炎，疫情隨時可能發生，只是規模的大小不同。

「新冠肺炎疫情不分冬夏，如果防控措施不到位，隨時都有可能捲土重來。」吳尊友坦言，當然到了冬季，隨著其他呼吸道傳染病的增加，會讓防範新冠變得更加困難、復雜。

吳尊友強調，「我們比較樂觀的是很有信心能夠控制住疫情，我國的新冠疫情不會再出現像年初武漢那樣的嚴重情景」，例如北京6月發生新發地、7月份大連和新疆接連出現疫情，但發現及時、措施得力，很快得到了控制，代表現在大陸有能力及時控制住疫情。

吳尊友最後也再度提醒，第一，要保持防護意識。第二，堅持採取防控措施。比如，勤洗手，到重點場所，特別是通風不好的地方要戴口罩，保持通風。第三，一旦出現發熱、頭疼等症狀，一定要及時就醫，千萬不要拖延，這樣才能夠及時診斷治療康復。

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