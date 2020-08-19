林書豪入籍中華民國！「兵役問題」掀起討論　役政署1重點解答

▲林書豪已取得中華民國護照，目前正在申請入籍中華民國，他的兵役問題備受外界關注。（圖／CFP）

中央社訊

台裔球星林書豪已取得中華民國護照，外界關注林書豪是否需服兵役。內政部役政署今天表示，要看林書豪是否有僑民身分，因為要設戶籍滿一年才有徵兵問題，「沒有設籍就沒有服役問題」。

無黨籍台北市議員鍾小平今天與林書豪父親林繼明及經紀人前往內政部拜會部長徐國勇，鍾小平證實林書豪已取得中華民國護照。

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外界關注，林書豪的兵役問題。因依兵役法規定，中華民國男子依法皆有服兵役之義務；男子年滿18歲之翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日除役，稱為役齡男子。

役政署晚間表示，這要看林書豪有沒有僑民身分，因為僑民跟一般國人不一樣，林書豪有國籍但沒有戶籍，要設立戶籍一年，才有徵兵問題，「沒有設籍就沒有服役問題」；至於林書豪是否有僑民身分，要由僑委會認定。

役政署指出，依「歸化我國國籍者及歸國僑民服兵役辦法」規定，無戶籍國民具僑民身分之役齡男子，自返回國內初設戶籍登記之翌日起，屆滿一年時，依法辦理徵兵處理。其中，「屆滿一年」之計算，以連續居住滿一年，或中華民國74年次以後出生之役齡男子以曾有2年，每年1月1日至12月31日期間累積居住逾183日為準。