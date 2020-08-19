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薩摩耶暴衝！牽繩絆倒老奶奶重摔亡　當地政府對牽狗女孩「心理輔導」

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▲▼白色大狗飛速奔來，老奶奶臉部重摔倒地。（圖／翻攝微博）

▲白色大狗飛速奔來，老奶奶臉部重摔倒地。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

廣東佛山一處市場，88歲的麥姓奶奶日前出門散步時，一旁突然竄出2隻追逐的狗，未料其中一隻的狗繩將她絆倒，造成她臉部重摔地面，經送醫搶救後仍不幸身亡。當地政府官員透露，目前已有人員對牽狗女孩進行「心理疏導」，日後將妥善安置大型狗的去處。

綜合陸媒報導，12歲的羅姓小女孩17日17時17分許，將一旁鄰居的白色薩摩耶牽出來玩，隨後薩摩耶看見另一隻沒有人牽的狗，疑似太興奮就展開一場追逐，力氣之大讓女孩根本拉不住。未料兩隻狗追逐的過程中，導致88歲老奶奶身亡，目前已有社工對羅女進行心理疏導。

廣東佛山杏壇鎮人民政府18日晚通報，經調查，羅水村民羅某（女，12歲）把另一村民羅某拴養在家門口的狗牽出來玩，途徑羅水市場時，狗隻掙脫約束繩，在奔跑過程中，狗繩意外將本村村民麥某（女，88歲）絆倒，導致麥某受傷，經送醫院救治無效死亡。

▲▼白色大狗飛速奔來，老奶奶臉部重摔倒地。（圖／翻攝微博）

通報初步判斷該事件為意外事件，目前該事件的善後工作正有序開展。下階段，杏壇鎮相關部門及各村（居）將進一步加強養犬管理工作，並強化宣傳教育。

多名律師指出，本案系一宗民事侵權案件。有律師認為，本案中牽狗女孩需承擔全部侵權責任，狗的約束繩若是被擅自解開，狗主人不承擔民事賠償責任。也有律師認為，作為動物飼養人，狗主人應承擔無過錯責任，即無論是否有過失，所養的動物造成他人損害，動物飼養者（即狗主人）均需承擔責任。

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