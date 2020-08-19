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旅客抓狂！越捷航班取消超過90天沒收到退費　怒轟欺負台灣人

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▲▼越捷航空。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空受疫情影響取消台灣出發航班，消費者退費求助無門。（圖／資料照／越捷航空提供）

記者賴文萱、許展溢、崔至雲／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，越捷航空取消台灣出發航班，不過，旅客投訴已經超過90個工作天遲遲未收到越捷的退款，臉書上成立社團串聯，怒轟越捷無理欺負台灣人。對此，越捷航空台灣總代理金遠東旅行社表示，透過總代理購買的機票多數已完成退費，但若跟其他平台或是越捷官網購買機票的消費者，必須等待平台或越捷總部處理。

越捷航空因新冠肺炎疫情取消台灣航班眾多，因為求助無門，臉書上已有675人成立facebook社團「越捷航空因應武漢肺炎航班取消，拒絕退費，串聯抵抗越捷無理欺負台灣人」互助。

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▲▼越捷航空退款問題，消費者串聯成立社團抵制。（圖／翻攝自FB）

▲越捷航空退款問題，消費者串聯成立社團抵制。（圖／翻攝自FB）

陳先生向《ETtoday新聞雲》投訴表示，越捷航空一開始說45工作天退費，後來又推說90工作天，但社團上多數人都已超過90工作天未收到越捷航空退費，台灣人求救無門，越捷擺明欺負台灣人。

陳先生表示，有人向刷卡銀行提出爭議款退刷，但各家銀行規定都不一樣，有的刷卡銀行真的退刷了，大多數銀行還是沒辦法向越捷航空提出爭議款退刷。另外，有人直接向法院對越捷航空提起民事訴訟，這要先經過調解，有人真的收到退費了，有人還在訴訟中。

以他個人的例子，2019/10/24向越捷官網訂位2020/03/16、2020/03/23高雄-胡志明去、回程航班，在越捷航空FB公告取消航班後就開始申請退費。陳先生說，越捷一開始說45工作天退刷到刷卡銀行，經過45工作天後未收到退刷款，再向越捷反映，越捷說太多人申請退費，要90工作天後退刷，到現在還是沒有收到退刷款。

▲▼越捷航空。（圖／越捷航空提供）

▲越捷台灣總代理表示，若透過第三方平台或越捷官網購票，旅客需洽詢原購買單位進行退款。（圖／越捷航空提供）

對此，越捷航空台灣總代理金遠東旅行社表示，若是透過台灣總代理購買的越捷機票，大多數已經完成退費，不過若是透過其他第三方平台或是越捷官網購票的旅客，就必須等待原單位或越捷總部處理。業者坦言，由於疫情影響，越捷總部人手也有不足狀況，如果有任何退款問題可以撥打客服專線0800-661-886洽詢。

所有消費者都有被通知相關退票規範，如有任何退款問題可以撥打客服專線0800-661-886或email至19001886@vietjetair.com洽詢。

行政處消保會則指出，針對越捷航空申訴案件1月到現在共有51件，有的說業者已退費，有些是銀行退費，由於購買機票都是用刷卡的，建議民眾要「雙頭進行」，也要跟發卡銀行申請。

▲▼越捷航空。（圖／越捷提供）

▲消保會建議，退款問題建議民眾要「雙頭進行」。（圖／越捷提供）

消保會表示，通常銀行做法都是一致性，有時銀行不受理，可能是因為個人要提供的某些資料不齊全，如簽單等；若銀行真的還是不退，可以跟金管會陳情。

消保會說，今年3月後沒辦法再飛是事實，事件發生後120天內要趕快向銀行提出申請，申請動作要先做，就算被駁回可以再向各地政府和金管會申訴。

消基會對此表示，因為該事件屬於非國籍航空公司，屬於跨境消費領域，有法律管轄權的困境，坦言很難處理。

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