「尚囍」負責人夫婦羈押禁見！拿客戶寄賣珠寶變現　怕黑道追債躲到台中

▲珠寶商「尚囍」負責人夫婦，涉將客戶寄賣珠寶變現、侵吞上億後落跑，北院裁定2人羈押禁見。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

台北知名珠寶公司尚囍珠寶負責人李罄靈和丈夫邱馗鈞，從2019年起，疑因周轉不靈，開始偷把客戶寄賣的總價上億元珠寶、鑽石拿去典當換現，再開支票償還客戶，直到今年4月間出現跳票，客戶發現被騙提告，李、邱卻消失無蹤，檢警18日到台中將2人拘捕到案，2人稱因疫情影響業績，怕被黑道追債才躲起來，檢察官依業務侵占等罪將2人聲押，北院裁定2人羈押禁見。

今年6月間，包括多名印度籍珠寶商在內，共4組尚囍客戶分別提告指控，他們多年來都會把珠寶、鑽石放在尚囍珠寶寄賣，幾年前開始，發現都被負責人李罄靈、邱馗鈞拿去典當，客戶追討的話，李、邱都會開票償還，或者乾脆把當票拿給客戶，要客戶自己去當舖贖回，事後再補差額。

檢警調查發現，李、邱2人至少從2019年起，就會用挖東牆補西牆的方式，偷偷典當客戶珠寶，用來支付先前積欠客戶的款項，有時周轉不靈，還會讓珠寶、鑽石流當，使客戶損失慘重，從2020年4月出現跳票後，李、邱2人突然消失不見，根據當票等事證初步估計，被2人拿去典當的珠寶鑽石至少1億元。

檢察官江宇程指揮台北市刑大肅竊組查出，李、邱2人躲藏在台中，18日南下將2人拘提到案，2人表示因為聽說有債主找黑道討債，擔心人身安危，所以南下隱姓埋名躲藏， 2人供稱因新冠肺炎疫情影響，無法出國參展交易，所以不得不出下策，典當客戶珠寶，但對於疫情之前為何也要偷當珠寶，卻交代不清，檢察官認為2人有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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