中天電視董監變更卡關　NCC不希望林柏川兼任旺旺執行長

▲中天電視（資料照片／記者張一中攝）



記者陳世昌／台北報導



中天電視申請變更新任董事長廖麗生、董事兼總經理林柏川，關係人19日前往NCC說明。NCC表態不希望林柏川兼任「旺旺中時集團」總管理處執行長，恐影響旗下中天電視、中視獨立運作，NCC還要求中天提供董事選任標準，中天將另行再提供NCC相關資料做為審查依據。



中天電視新任總經理林柏川因為也擔任「旺旺中時集團」總管理處執行長，旗下包括中天、中視及報紙、雜誌、網媒等。NCC內容處簡任視察陳書銘表示，會不會有中視、中天2個媒體不獨立運作的問題？所以請對方來補充說明，雖然中天表示，總管理處只是一個集團財管、投資決策單位，但委員會還是認為請相關人員到會說明比較清楚一點。

NCC發言人翁柏宗轉述林柏川說法表示，總管理處沒有介入到新聞，主要是以財務管理。但NCC委員仍有疑慮，詢問林柏訓是否可以不要兼任旺旺中時總管理處執行長？林柏川表示會帶回去討論，另以書面報告回覆。除此之外，還有NCC委員問到，中天電視對選任董事的標準是什麼，新任董事長廖麗生表示，會帶回去討論後再行回覆。





▲中天電視新任總經理林柏川。（資料照片／中天提供）

目前媒體集團內同公司或上下游公司高層人士相互兼任的情形相當常見，例如公視、華視董事長都是陳郁秀，台灣大哥大董事長蔡明忠也兼任台固媒體董事長，台固媒體總經理林之晨兼任觀天下有線電視董事長，對於林柏川同時兼任旺旺中時、中天高層職務引起NCC關注，NCC表示，每一案件情況不同，委員會是以個案來審查。

中天前董事長兼總經理潘祖蔭於今年2月底請辭，新任董事長改由董事廖麗生接任、總經理由董事林柏川接任，中天於4月向NCC申請變更，於5月27日首度排入委員會審查，8月19日是NCC委員會改組之後第一次審議。中天電視除了董事長變更案，6年效期的衛星電視執照將於年底到期，換照申請審查也在進行中。