雷皓明／18歲即成年　民法修正後之多面向影響

到底成年是幾歲？18歲？20歲？總讓人一頭霧水。我國《民法》的完全行為能力（成年年齡）定為20歲，而《刑法》則定18歲為完全責任年齡，不同法律的規定竟不一樣。

行政院也意識到了，並為了解決這個問題，且順應國際潮流、強化青年權益保障，行政院於2020年8月13日通過《民法》部分條文修正草案，將成年年齡從現行的20歲下修至18歲，也基於性別平等，男女結婚年齡皆調整為18歲。法案如經立法院通過後，預計於2023年元旦上路。

整體來說，本次《民法》修正是因應現代社會整體環境變遷，青少年身心發展情況日趨提前，況且世界各國，如英、法、德等國之立法例，多以18歲作為成年年齡，所以本次《民法》成年年齡下修目的與方向值得讚賞。但成年年齡之修正影響我國相關法制甚大，行政院亦體認此點，就修正草案訂有日後而非立即施行之「日出條款」。成年年齡修正之影響概略整理如下。

《民法》：親權、行為能力等

本次修正最直接的影響，是《民法》上關於未成年人相關權利義務的部分，如父母對未成年子女之親權（即俗稱之監護權）、扶養義務、扶養費的給付期間、自行變更姓氏等權利義務行使負擔之基準點，在修法後將改為以子女18歲作為基準點。

此外，《民法》上限制行為能力人之範圍亦將隨之調整為7歲至18歲間，將造成的影響為：18歲以上未滿20歲之人，於修正後將可獨立締約、處分財產，甚而獨立為營業（如受雇於他人、開店）等行為，無需法定代理人之事前允許或事後承認。也就是說，滿了18歲，於修正案施行後，就可自己購買手機、租房子、辦信用卡等，不需要家長事前允許或事後承認。

《保險法》與《稅法》：房地合一稅、遺產贈與稅為成年人扣除額等

另一個影響層面較廣的，是保險及稅務法制。《民法》修正成年年齡後，滿18歲之人即屬成年人得自行購買保單；於保險之受益人為滿18歲之人時，相較過去，也可以自行辦理保險理賠事宜，無需法定代理人之協助。

而就稅務方面，會影響者包含《所得稅法》中移轉房地之免稅事由（即俗稱之房地合一稅免徵事由），《遺產及贈與稅法》中，未成年人之扣除額部分，均將因本次修正而受影響。也就是說，就18歲以上未滿20歲之人，其戶籍登記縱使登記於某一不動產滿六年，也不構成免徵房地合一稅之事由；遺產稅課徵之扣除額適用，也將改以18歲作為基準點，導致繳納之稅金恐將因而增加。

其他法規：撫恤金請領資格、公司發起人資格等

此外，其他法制上亦有一定程度影響，如《公務人員退休資遣撫卹法》、《軍人撫卹條例》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》等規定，已取得撫卹金請領資格或其他給付之未成年子女之權利；《刑法》上和誘、略誘罪之被害人年齡、《公司法》上股份有限公司之發起人資格；訴訟上可自行提起民事、行政訴訟等，均為受影響之範疇。

有鑒於成年年齡下修影響法制層面範圍廣大，所以行政院亦於修正草案中擬定過渡條款，於修正法令施行前，18歲以上未滿20歲之人，其依法令、行政處分、法院裁判或契約，其已得享有至二十歲或成年之權利或利益，除法律另有規定外，仍得繼續享有該權利或利益至二十歲，以保障其既得之利益。例如，A少年19歲，於法案施行前，經法院判決其父應支付其扶養費至其成年為止，則縱法案施行，亦不影響前開法院判決之結果，其父仍須負擔其扶養費至其20歲為止。

整體而言，本次《民法》成年年齡下修與世界各國立法例相符，且遵循社會潮流，並可妥適保障青年權益，立意良善。但涉及層面既深且廣，於法案正式施行前，仍賴各項法規之主管機關與各界討論、溝通，並配合修改相關法制，俾使成年年齡下修之立法精神能完整體現。

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。