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半個月來首現身！　習近平赴安徽視察洪災「慰問災民」

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▲▼ 習近平赴安徽考察 。（圖／新華社）

▲ 習近平赴安徽考察 。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸自6月來受強降雨影響，各地洪災嚴重，中共中央總書記習近平18日下午親赴安徽考察，瞭解當地防汛救災和災後恢復生產等情況，看望慰問受災群眾。值得注意的是，此次不僅是習近平水患發生以來首次現身災區，也是北戴河會議結束後的首次公開活動。

▲▼ 習近平赴安徽考察 。（圖／新華社）

▲ 習近平走進田間地頭 。（圖／新華社）

據《新華社》報導，習近平總書記18日赴安徽考察調研，當天下午，他先後來到阜陽市阜南縣王家壩閘、紅亮箱包有限公司、蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊台，察看淮河水情，走進田間地頭，瞭解當地防汛救災和災後恢復生產等情況，看望慰問受災群眾。

▲▼ 習近平赴安徽考察 。（圖／新華社）

▲考察王家壩閘 。（圖／新華社）

其中，王家壩閘被譽為「千里淮河第一閘」，有淮河防汛「晴雨錶」、淮河災情「風向標」之稱，地處河南、安徽兩省三縣交界處，是淮河幹流蒙窪蓄洪區的控制進洪閘。

值得注意的是，此次是習近平半個月多來首次公開活動，加上中共政治局常委李克強17日主持國務院常務會議、中共政治局常委王滬寧17日出席「中華全國青年聯合會」和「中華全國學生聯合會」，外界認為，這意味著今年的北戴河會議已經結束。

▲▼ 習近平赴安徽考察 。（圖／新華社）

▲室內戴起口罩 。（圖／新華社）

北戴河會議又稱「北戴河辦公制度」，係指中共中央自1954年起，每年夏季在在秦皇島北戴河辦公，就黨務、政府工作舉行會議的制度，期間雖曾因文革、領導人變革暫停，但自習近平2012年出任中共總書記後，北戴河辦公制度重新恢復至今。

關於今年的北戴河會議，因中美關係緊繃等問題，引發不少揣測及傳聞。路透援日前引消息人士稱，中美第一階段貿易協議執行審查會議延期，是因為中共高層繼續在北戴河舉行會議，至於何時才會召開中美貿易協議評估會議，知情人士說，「新的日期尚未敲定。」

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