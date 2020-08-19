中國駐休士頓總領事館「全體人員篩檢均為陰」　陸網飆淚：從毒窩立功而歸

▲駐休斯敦總領事館全體館員抵達北京。（圖／翻攝自陸外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

駐休士頓總領事館的全體中方人員周日（16日）乘包機離開美國，於週一（17日）晚間抵達北京。北京海關18日通報，實驗室回饋結果顯示，上述人員核酸檢測結果均為陰性。微博網友看到結果紛紛感動稱，「從毒窩立功而歸，全身而退，太不容易了。」

17日晚間，大陸外交部在首都機場舉行迎接儀式，國務委員兼外交部長王毅出席並講話。外交部黨委書記齊玉則代表外交部黨委宣佈，授予駐休士頓總領事館集體三等功。

王毅在講話中稱，面對美方違反國際關係基本準則，要求關閉中國駐休士頓總領事館這一突發事件，總領事館全體人員臨危不亂，處變不驚，履行外交人員的職責，在極其困難甚至危險的環境下，堅決維護了國家的核心利益、國家和民族的尊嚴，以及中國駐外機構的正當權益，以實際行動表明中國駐休士頓總領事館是一個堅強、團結、有力的優秀集體。

▲王毅赴機場迎接駐休斯敦總領事館全體館員回國。（圖／翻攝自陸外交部網站）

據悉，北京海關當晚僅用1小時24分鐘完成289名人員入境檢疫排查工作，快速驗放進境。

微博網友全飆淚了，「出淤泥而不染」、「其實在歐美國家，華人社區，或是華人較多的街區，疫情都是較輕的，這或許說明了華人比歐美人更願意相信科學」、「真是不容易，雙商在線」。

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