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多維TW／閉館逐使：中美危機或契機？

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▲▼中國駐休士頓總領事館外觀。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駐休士頓總領事館外觀。（圖／達志影像／美聯社）

文／多維TW 吳迪

那是1985年的10月16日，時任美國副總統的老布希（George H. W. Bush）親赴成都，出席中國大陸西部首個美國總領事館的開館儀式。當時，美國駐成都總領事館還設在錦江賓館西一樓，僅有6名美國外交官和29名當地雇員。在那之後的35年間，該館不僅搬入了武侯區領事館路4號的大樓，更逐步擴充至200餘人規模，單是美國外交官便逾50人，誠可謂見證了中美關係的深化。

或許，老布希當年就想到這處總領館終有閉館的一天，畢竟1985年的中國大陸剛從數十年的隔絕中邁出不久，誰知會否哪天會再次因政治原因而向美國關上國門，閉館逐使？諷刺的是，老布希恐怕只想對了前半段——中共真的閉館逐使了，但這個政治原因不是來自北京，而是源於華府。

為了大選擺出姿態

7月21日，美國突然要求中國大陸在72小時內關閉駐休士頓總領館。三天後，中國大陸就「決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可」通知了美國駐華使館。一場幾乎令所有人意外的「以牙還牙」式外交，就如此上演。後續發展難料。

說它「幾乎令所有人意外」並不過分。不僅中方在第一時間不明所以，即便是環顧美國官員7月22日的說辭，也可看出其混亂與不協調：「保護美國經濟和就業機會」、「保護智慧財產權」、「保護公民隱私」、「保護美國國家安全」、「不滿中國大陸疫情不透明」、「中國大陸領館發展間諜」……美國各路政要給出的理由之多之繁雜，直到約過了24小時才逐漸統一為「間諜和竊取情報」。

自圓其說是政客的基本功，所有人都明白這是怎麼一回事。但人們不明白的是，為什麼是休士頓？白宮所圖為何？

是一如美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）7月22日接受《紐約時報》採訪時所說，因為「中國（大陸）駐休士頓領事館是中方發展留學生間諜、獲取經濟和軍事情報的司令部」嗎？但就像前亞太助理國務卿羅素（Daniel Russell）所質疑的，該總領館並沒有間諜活動的名聲，況且「關閉總領事館就能阻止間諜活動嗎」？

那麼，是為了保護「智慧財產權和公民個資」嗎？可是正如美國前白宮駐華助理貿易代表穆恩（Jeff Moon）所言，「如果這是真正的原因，美國應該關閉業務覆蓋矽谷的舊金山總領事館」。

因此，政治事件還是要從政治動機找原因。美國無黨派聯邦參議員金恩（Angus King）和美國前駐中國大陸大使博卡斯（Max Baucus）基本總結了大多數人的共識：與其說這種緊張局勢升高是為了對抗中國大陸，不如說是為了11月的美國大選。

癲狂川普孤注一擲

人們或許仍無法斷言明年誰將主掌白宮，但所有人都知道，如今美國輿論已然在全盤唱衰川普（Donald Trump）。川普自己當然也知道這一點，可是他又能做什麼呢？

美國疫情還未穩定，便全面反彈，且散佈全國，比4月集中於紐約州等地的情況更為嚴重。美國經濟原本就已陷入嚴重的結構性疲軟，空有股市虛榮難見實體發展，疫情所帶來的失業和停滯，更是百年所未見。原本想要「捨棄人命保經濟」的川普，驚覺自己兩樣都保不住。以至於民主黨和拜登（Joe Biden）如今儼然採取了一套「什麼都不做，坐等他犯錯」的競選策略。

除非陷入戰爭，否則外交向來不是那麼重要的選情因素，但這是川普手裏所剩的最後一張牌了：唯有繼續力推「中國威脅」，將中國大陸描繪成實力和邪惡程度都遠甚於昔日蘇聯的挑戰。或許，這樣既可深耕極右翼保守派支持者，又可打壓溫和保守派的生存空間，逼他們投向自己陣營。然後，再期待2016年的景象重現——當年選民對川普的輕視，以及對民主黨候選人的無感，就曾是促成川普勝出的最大因素。

所以，美國才會關閉中方駐休士頓總領事館，各級美國官員也愈發頻繁地發表帶有濃厚敵對意識形態的講話。其中，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月23日在極具象徵性意義的「尼克森圖書館」的演說，最有代表性，諸如「習近平信奉已經破產的獨裁信條」、「自由世界須戰勝中國（大陸）的新集權」等表述，既讓人看清華府政客們藉機為仕途鋪路的行徑，也難免感慨：在今天的華府政治氛圍下，如今的「中國威脅」恐怕連當年極盛時期的蘇聯都望塵莫及。

不過，白宮現在製造的的亂局，該由誰來收拾？若拜登贏得大選，那麼美國政府還尚有些餘地，既可繼續推動對華強硬政策，亦可有所轉圜。而若是川普贏呢？

在如今「不留餘地去到盡」之後，他倘若連任，又該如何推動與中方的關係？是要斷交還是要開戰？難道川普就這麼深信自己的「交易藝術」，認為現在可以不惜一切手段連任，待勝選後再向北京提出「只要答應2024年之後為川普集團提供商業便利，便立刻開除那幫反華鷹派」的承諾，篤信兩國可以重修舊好？

這些問題的答案，恐怕只有川普自己知道，但恐怕連他自己都不知道。能確定的是，川普在此次中美互相閉館所呈現出的頑劣和慌亂，只會在他但求連任的心理下，於大選投票一再上演。

北京的危機與轉機

那麼，中國大陸又將如何面對這樣的一個美國？

針對閉館逐使一事，大陸外交部和駐美國大使館第一時間便給出了「明示」。在外交部發言人汪文斌的表態和大使館7月23日刊佈的文章中，除了對美國做出批評、駁斥美方的指控、督促美方撤回決定以外，並都提到了當下兩國派駐對方外交使團的現況：無論是「使領館數量」還是「外交領事人員數量」，美方都遠多於中方。

除了休士頓和成都的總領事館，目前中方在紐約、芝加哥、洛杉磯、舊金山有4個總領事館；而美國則在上海、廣州、武漢、瀋陽、香港有5個總領事館，其中駐港澳總領事館直接向美國國務院匯報，不由美國駐中國大使館轄管。人員方面，兩國互派使團規模未知，但透過對過往公開資料的梳理，中國派駐外交官駐美人數估測至多500人，而美國派駐中國大陸人員則遠超此數，其中駐香港人數甚至多於北京。

從以上各種情況來看，已然可以預見未來將要發生的事：中方會以大致對等的方式反擊，關閉成都總領事館之後，很可能還會要求「美國派駐中國大陸人員數」做出相應調整，報復方式和規模，也將取決於美方是否能「為兩國關係重歸正常創造必要條件」。保持冷靜，「不對抗、不打冷戰、按步伐開放、國家核心利益不退讓」應該仍是中方對美政策的基本方針。

當然，在這種中美維度的大局考量之餘，也不代表中方不會用硬，尤其是在「中國內政」的問題上，譬如香港。若是考慮到前段時間北京在推動「港版國安法」過程中展現出的果決態度，該法主要針對「境外勢力」的初衷，乃至大陸駐美大使館所謂「美方不要搬起石頭砸自己的腳」的措辭，倘若美國進一步激化這起風波，那麼原本就計劃要在香港處理「境外勢力」的北京，必將視此為不可多得的良機。

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