「鬼門」是要開幾次！南部一早3震…發國家級警報　ICU醫：很難不聯想

▲今(19)日第3次為11點13分31秒，發生在六甲區地區的中型有感地震。（圖／中央氣象局）

記者簡仲豪／綜合報導

今(19)日稍早台南一連發生2起地震，震央都位在六甲區，而11點13分左右南部再度發生中型有感地震，為今日第3次地震。恰巧今天是農曆七月初一鬼門開，ICU醫師陳志金隨即在臉書發文表示，這已經是今天第3次了，且11點13分左右發生地震時，自己在電梯裡面，手機警報響起後，立即從電梯裡逃了出來！

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▲發生第3次地震時，陳至金正在電梯裡面，手機警報響起後，從電梯裡逃出來，所幸沒發生什麼意外。（圖／醫師陳志金提供）

「這『門』是要開幾次啊？這麼驚天動地！」陳志金指出，這已經是今天第3次了，又恰好碰上農曆鬼門開，雖說是巧合，但實在非常容易讓人聯想。他表示，第3次地震發生時剛好就電梯裡面，手機警報響起後，趕快從電梯裡逃出來，所幸沒發生什麼意外。而臺灣的「鬼月」概念是臺灣早期移民社會的死傷多，為了慈善積德、安撫孤魂、化解仇恨，在清代晚期開始形成普渡死難者的大型祭祀活動。

根據氣象局地震測報中心消息指出，上午一連發生2起地震，震央都位在六甲區，第一起地震發生在08:33規模4.5，之後隔8分鐘後，08:41再度發生第二起規模4.2地震，且地震深度都為11公里左右。第3次則為11點13分左右，也發生在六甲區地區的中型有感地震。

▲▼台南同震央上午發生連兩起地震。（圖／中央氣象局）

氣象局地震測報中心表示，初步研判地震原因為破碎帶地震，以目前地震序列來看，認為屬於群震。針對連2震的震央都位在六甲區是否罕見，氣象局地震測報中心指出，該震央附近30公里，一年平均會發生2-3起地震，過去附近很少有較大規模地震發生，目前也不能排除後續會有，同震央連2次的情況過去也有發生過類似狀況，應該只能說算少見。

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