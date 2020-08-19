Google Maps介面翻新！添增地形細節　顯示人行道、斑馬線位置

▲Google Maps推出15年後將迎來介面大翻新。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

Google Maps推出15年後將迎來介面大翻新，地圖上將添增更多細節，並突出自然特徵與地形，讓用戶無論是進行數位虛擬探索還是計畫旅遊都能夠輕鬆啟程。

Google 18日於官方部落格公告，將為Google Maps服務介面進行更新。Google Maps目前已擁有全球98％以上人口區域的高清衛星圖像，透過新的色彩映射（colour mapping）演算法技術，可使地圖具備更多細節，如棕色的沙灘、沙漠，藍色的湖泊、河流、海洋等，讓用戶可一眼就看到某個地區是否被植披覆蓋，甚至可以查看山頂是否有雪覆蓋。

▲左為舊版Google Maps，右為添增細節的新版。（圖／取自Google Maps）

以冰島為例，從新版本的Google Maps上可看到整個國家綠化密度的不同，而冰島最大的冰川瓦特納冰原（Vatnajökull）在新版圖像中也一目了然。

▲左為舊版Google Maps，右為添增細節的新版。（圖／取自Google Maps）

上圖為美國雷尼爾山國家公園（Rainier National Park），在新版Google Maps上可看到明顯的山脊，以及被白雪覆蓋的山尖與其周圍的植被。

▲左為舊版Google Maps，右為添增細節的新版。（圖／取自Google Maps）

在新版Google Maps也可清楚看到克羅地亞海岸及附近島嶼周圍的沙灘及綠地（上圖）。

為強調自然景觀，Google也在倫敦、紐約及舊金山等地推出更詳細的街道地圖，除了原先的街道外，還會增加人行道、斑馬線及無障礙設施的位置，讓用戶能安全出行。預計此功能將陸續推展至更多城市。

▲左為舊版Google Maps，右為添增細節的新版。（圖／取自Google Maps）