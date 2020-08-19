Android 11添新限制！App內拍照強制使用內建相機

▲自Android 11開始，將取消用戶在App中選擇第三方相機的功能。（圖／Twitter）

記者王曉敏／綜合報導

隨著安全及隱私逐漸成為用戶的關注焦點，向來維持高自由度的Android也不得不做出改變。據外媒報導，自Android 11開始，將取消用戶在App中選擇第三方相機的功能，系統將限制用戶僅能使用內建的相機App。

過去十年來，Android每次重大更新都伴隨著以保護用戶為名而添增的新功能或新限制。過去用戶在App內若需使用相機功能，則系統將跳出選項讓用戶可自行選擇使用內建的相機或第三方相機App，不過據科技新聞網站《Android Police》報導，到了Android 11後將發生變化，系統將一律僅提供內建相機App來執行這些操作。

Google在開發者平台上描述了此一更改，並於Issue Tracker 回應表示，此舉是為了「保護用戶的隱私和安全」，但Google並未說明使用第三方相機App會有怎樣的資安疑慮。《Android Police》推測，也許是有部分用戶將這些第三方App設為預設App，並進一步獲取用戶的資訊。

可自訂預設App一直是Android的核心功能之一，用戶可於設定中自行調整預設的電子郵件、瀏覽器等App，《9to5Google》稱，他們對Google這項決定感到「震驚」，不過值得一提的是，此功能僅限制那些App內並沒有相機功能的App，若原本App內就有內建相機功能，則不受影響，如Instagram、Twitter等。

消息一出，許多用戶感到疑惑與不解，有網友留言表示，「這就是為什麼我愈來愈覺得我下一支手機會買iPhone。Android有時很笨拙，但我可以透過自訂來解決，但隨著Android變得愈來愈封閉，我不妨換到更精緻點的平台。」