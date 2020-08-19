黃光芹點出陳時中5缺失　「當初的暖心指揮官去哪？」

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中堅持不普篩，而彰化縣衛生局「逆時中」，採取積極檢疫措施，並檢出一名從美國返台無症狀少年確診。事後，陳時中竟下令政風處調查彰化縣衛生局為何違反採檢規定。對此，資深媒體人黃光芹點出陳時中5缺失，並直言當初的暖心指揮官去了哪裡？

黃光芹19日在臉書表示，「陳時中把很多事弄擰了」，陳時中以衛福部長身份啟動政風單位，調查在彰化前線的防疫「伙伴」，不管持什麼理由，都站不住腳。

黃光芹指出，這件事單純來看，美國回來居家檢疫10天的男孩，被撈出確診為陽性，陳時中謝謝地方衛生局都來不及，怎麼還「天子一怒」，對地方衛生局開刀？是犯了什麼風紀問題？還是根本觸犯誰的面子問題？當初那個得人心、得人望的暖心指揮官，去了哪裡？

▲彰化衛生局長葉彥伯。（圖／ETtoday資料照）

黃光芹認為，防疫原本就是團體戰，前期擔任行政院副院長陳其邁幕後總綰兵符，讓陳時中在台前獨享光環，台灣絕大多數人，也莫不趨光而行，但若因此造就出指揮中心的「獨裁化」，誰又樂見？

黃光芹分析，陳時中把許多事都弄擰了，打開政風潘朶拉盒子為其一；解釋不普篩原因，令第一線醫生有被當「醫奴」的感覺，是其二；從迷你明、到小小明像擠牙膏式開放回台，邏輯不通、標準不一，明顯服膺於政治正確，缺乏擔當，是其三。

黃光芹再指，輕忽美、菲等國際嚴重疫情、對中國二階段疫情防衛過當，因此對國際人士開小門，讓他們專案來台作生意、就醫，標準不一，此其四；陳時中常講兩面話，例如端午節前說「人多的地方不要去，但也不能哪裡都不去!」，對於入境普篩，陳時中說有點動心，決策卻八方不動，令人莫衷一是，此為五。

黃光芹還說，總統蔡英文因主張兩週10片口罩，與陳時中激辯，最後仍豎白旗，若陳時中在捍衞政策時，沒有過與不及的投機性格，史上最高人氣的保鮮期，就不至於那麼短暫。