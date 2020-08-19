彰化採檢無症狀者「與萬人血清研究無關」陳秀熙：社區主動監測本就該做

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化衛生局主動徵詢、採檢居家檢疫個案，揪出一名自美國返台少年確診新冠肺炎，然而該次採檢可能與中央規範不符，指揮中心要求政風單位進行調查。台大公衛教授陳秀熙今日受訪時表示，地方主動進行社區監測並且早期發現個案，這是本來就應該做的事，值得支持，他認為中央與地方應好好溝通協調。

這名個案為10多歲長住美國的本國籍青少年，個案居家檢疫期間並未出現症狀卻被採檢確診，指揮中心發言人莊人祥昨（18）日表示，指揮官陳時中已經下令請政風單位對衛生局進行正式調查，釐清為何在居家檢疫10天之後做出採檢決定，未來有結果會立刻跟外界報告；這也是疫情以來，首次由政風單位調查採檢相關事宜。

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陳秀熙今（19）日召開「新冠肺炎防疫科學說明會」，被問及彰化衛生局遭調查一案，他表示，在傳染病防治法相關規範當中已經說明，地方會以疫情調查支持中央的政策，就新冠肺炎來說，台灣病例少，想要繼續維持就應該加強地方疫調，進一步快速掌握不明感染源線索、進行阻斷，避免變成群聚感染。

陳秀熙強調，地方努力疫調，適時早期發現個案，依照過去傳染病防治來看，值得支持。當然每個國家的人民對疫情態度，到政府決策都可能有不同意見，在民主社會中屬於常態，如何在不同想法之中取得共識，避免出現下一波流行。建議中央與地方溝通協調，產生一致政策。

彰化衛生局採檢無症狀個案也讓外界聯想起彰化與台大公衛合作進行萬人血清抗體研究，陳秀熙強調，本次無症狀者採檢為病毒核酸鹼測，和血清抗體研究計畫完全無關，他也提到，相關數據、結果，還是有待8月25日公布之後為準。

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