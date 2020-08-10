2名超兇妹路邊休息！洋裝往下滑…遭偷拍「邪惡視角照」PO網公審：穿著不當

▲2名低胸正妹在滑手機。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體8日上午開始流傳著兩張照片，引發網友熱議、瘋傳。2名長髮年輕正妹身著低胸，坐在貴州黔東南州凱里市一處學雷鋒志願服務站滑手機。沒想到，有人把這一幕竟偷拍下，上傳網路，怒批志工「穿著不當」。事後，官方回應，照片中女子不是志工，是2名民眾乘涼歇腳。

當時，2位女生正在低頭滑手機，被人從不遠處用手機偷拍。照片中，她們身穿低胸洋裝，露出傲人事業線。

據《澎湃新聞》報導，照片顯示，該服務站的展櫃還有「凱里市創建全國文明城市」字樣。凱里市洗馬河街道辦事處8日下午發佈說明，近日，網傳羅漢山片區志願者服務點「志願服務人員」穿著不當的圖片，在網路上傳播引發不良影響。

通報澄清，事發當時，羅漢山志願服務點2名志願者正在片區開展巡邏，服務點無人值守；期間，2名女士到服務點乘涼歇腳，被拍照傳到網上造成不良影響。

通報強調，當前，凱里市正全力推進全國文明城市創建工作，就是要全方位提升凱里的文明形象；在此，希望廣大網友不造謠、不信謠、不傳謠，自覺行動，爭當創建全國文明城市的參與者、文明的踐行者和正能量的傳播者，以滿腔的熱情，投身到創建全國文明城市工作中來，以實際行動為「創建全國文明城市，建設美好家園」作出自己應有的貢獻。

▲2張照片網路瘋傳。（圖／翻攝自微博）

對此，網友不解表示，「雖然但是，低胸裝怎麼了嗎」、「我覺得拍照的人更猥瑣」、「偷拍的才是敗壞風氣的那個吧」、「現在什麼時代了，開始管別人穿衣服了」、「對著女人的胸拍照還發上網，才是齷齪」、「人家穿什麼關你什麼事」。

新華網貴州頻道今年7月中旬曾刊文《凱里打出州市共建全國文明城市「組合拳」》表示，為推動文明城市創建工作，凱里市委市政府把創建文明城市作為「一把手」工程高位推動，成立創建全國文明城市攻堅指揮部，大力實施基礎設施提升行動、城市環境美化行動、公共秩序優化行動、新時代文明實踐行動等四大重點行動。

文章介紹道，目前，凱里建成市級指揮部、鎮（街道）指揮所、社區指揮站、網格攻堅隊的四級指揮網路體系，將「創文」區劃分為117個網格，制定《凱里市創文攻堅工作推進計畫》，實行掛圖作戰，提升群眾參與度和滿意率。

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