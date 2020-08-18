浮誇紙紮刷新三觀　飄界親友跟潮流玩Switch、開特斯拉

▲豪華紙紮琉璃莊園附房地契，讓已故親友在陰間也能過上好日子。（圖／淘寶台灣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中元普渡大拜拜，除了準備三牲四果、零食飲料、泡麵罐頭等澎派供品，厚工一點的，還會多祭祀紙紮燒給已故親人，近年許多商家大玩創意推出創意紙紮搶商機，今年更是有許多刷新消費者三觀的浮誇紙紮用品出現，如Switch、特斯拉，陽間流行什麼，陰間也要跟上。

傳統紙紮祭祀品從金童、玉女進階到話題潮物，仿真紙紮服飾、家電、汽車組不僅深受消費者青睞，伴隨中元節將近，搜尋與買氣特別熱絡，淘寶台灣統計站上紙紮、金紙、普渡關鍵字搜尋量有顯著成長，較6月增長了近4倍；Yahoo奇摩購物中心則因祭祀紙紮大玩創意推升平台紙紮業績年增8倍。

紙紮產品形式越來越多元，食衣住行娛樂各方面都能呈現，例如附有私人豪華泳池、菜園、平車的琉璃莊園，充滿著愜意的田園休閒感，純手工打造的比建案模型還要精緻，另有傳統三合院、歐風別墅等各種家居風格可以選擇；或是早晨先用紙紮咖啡機泡一杯咖啡，再坐上按摩椅，邊享受家庭劇院組，邊滑著iPad耍廢舒壓，跟著紙紮狗屋裡的小狗一起度過優閒午后，滿足「另一世界」親友需求。

▲紙紮祭品結合傳統與科技，表現形式越來越多元。（圖／翻攝自東森購物網）

▲紙紮家庭劇院組。（圖／淘寶台灣提供）

國內旅遊潮正夯，商家也推出紙紮泡湯情境禮盒組，搭配B開頭紙紮名車，連泊車小哥一併送上。另外，超搶手的Switch、iPhone 11 Pro，電動汽機車特斯拉、Gogoro，也都有仿真紙紮，且做工細膩到有如真品等比例縮小模型，讓祖先或已故親人在另一個世界也能跟上潮流，過得超享受。

▲紙紮Switch、特斯拉。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

▲紙紮Gogoro，附有電磁跟鑰匙。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）