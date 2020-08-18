台日互訪減72％！觀光局＆香川縣線上會談　邀日方「燈會來台展燈」

▲觀光局與日本香川縣線上會談。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

去年來台旅客破新高，約有1184萬人次，其中日本旅客更是首度突破200萬大關，然而今年受新冠肺炎疫情衝擊，雙方互訪旅客數大減72％。交通部觀光局為了持續與日方交流，今（18）日與日本香川縣濱田惠造知事進行線上會談，針對未來邊境開放後的合作交換意見。

觀光局繼6月底與日本三重縣鈴木英敬知事線上會談後，觀光局長張錫聰今日再偕同台灣觀光協會長葉菊蘭，與日本香川縣濱田惠造知事進行線上三方會談。

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觀光局表示，台灣與日本互為重要國際旅遊市場夥伴，2019年互訪規模達708萬人次，居全市場之冠，與日本地方政府多年來亦保持緊密的合作關係，此次對談的香川縣向與我互動頻繁、情誼深厚。

▲觀光局力邀香川縣明年燈會再來台展燈，以燈會友。（圖／觀光局提供）

今日會議上，香川縣濱田知事除讚許台灣各項防疫作為與成果有目共睹，更感謝台灣各界捐贈口罩與醫療物資，讓香川縣防疫工作得以更為強化。台灣亦為該縣旅遊之最大客源市場，過去交流互動頻繁，期盼疫情過後能早日恢復雙向往來。

張錫聰表示，歡迎香川縣明年再於台灣燈會期間來台展燈，以燈會友，並希望未來透過「觀光、文化、藝術、鐵道」等多元面向合作，全力推進「台日共好」目標，疫情期間台日雙方面對面的交流雖然一時中斷，透過科技連結彼此傳遞關心與溫暖。

觀光局表示，因應疫情發展，經採「防疫踩線旅遊」、「安心旅遊」及「國際行銷推廣」等三階段布局，目前國內旅遊漸收成效，且發展出如搭乘郵輪跳島旅遊等新旅遊模式。

▲日本香川縣濱田惠造知事與香川縣觀光大使呆呆獸。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，雖然目前正值疫情期間，但各駐外辦事處亦於疫情期間宣傳作為持續進行，7月中旬召開「2020駐外辦事處行銷推廣研討線上會議」，積極落實各項數位、網路宣傳與行銷工作，持續提升台灣觀光品牌與資源曝光度。

據觀光局統計，去年台日雙方互訪旅客共707.9萬人次，較前年增14.35％，其中日本旅客來台約216.7萬人次，成長10.1％，台灣旅客赴日約491.1萬人次，成長1.78％。今年上半年雙方互訪旅客約95.1％，較去年減72.7％，其中日本旅客來台約26.3萬人次，減少73.11％，台灣旅客赴日約68.8萬人次，減少72.45％。