搬家沒帶毛孩一起走…關籠1月「2犬餓死、1隻瘦成皮包骨」　惡飼主獲緩刑

▲林姓男子與家人搬離原租屋處後，獨留3隻毛小孩在舊家籠內，致其中2隻活活被餓死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

林姓男子2017年間向楊姓房東租屋，還於房內飼養3隻狗，未料住了一年後他就與家人搬走，獨留3隻毛小孩在家，形同棄養，期間他雖有請託友人代為照顧，但房東一次前往租屋處查看屋況時，卻驚見2隻狗死在屋內，推測應該是活活餓死，另僅剩的1隻則骨瘦如材躺在地上，畫面令人鼻酸。

林男2017年8月8日在新北市一帶租屋，並於屋內飼養3隻狗，2018年9月底他與家人搬家後，便將3隻毛小孩關在鐵籠內獨留原租屋處，同時聯繫陳姓友人代為照顧。期間陳男多次傳訊告知林男自己因腳傷不便前往，但林男仍不予理會，執意不返回租屋處看狗。

事隔約一個月，楊姓房東前去林男承租的房屋查看時，一開門就驚見2隻小狗奄奄一息死在屋內，另僅存的1隻則因長期飢餓、嚴重營養不良，病懨懨躺在籠內，嚇得趕緊通知警方前來處理。事後，林男被依違反動物保護法移送法辦。

士林地院審理時認為，林男既然決定養狗，就應善盡照護義務，怎能將3隻毛小孩棄置在惡劣的環境下生活，還長期未提供無物及水，但考量他犯後坦承錯誤，態度尚可，且他當初也有委託友人代為照護的舉動，審結依故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判處拘役50日，併科罰20萬元，緩刑2年，緩刑期間需服勞役100小時，其中拘役得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。

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