導盲犬協會爆不當繁殖…挨罰不服提訴訟！法官：牠是「寵物」非「經濟動物」

▲導盲犬協會遭檢舉不當繁殖犬隻被開罰3萬元，不服提行政訴訟，法院認定導盲犬是「寵物」，判協會敗訴。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐愷昕／台北報導

社團法人台灣導盲犬協會日前遭民眾檢舉不當繁殖犬隻，被依違反動物保護法裁罰3萬元，協會不服提行政訴訟，法庭上指出導盲犬為「經濟動物」而非「寵物」。法官審理時認為，導盲犬同時符合兩種性質，同理當然也適用於寵物規範，判協會敗訴。仍可上訴。

台北市動物保護處接獲民眾檢舉稱，台灣導盲犬協會對他們所管理的部分犬隻，未給予適當醫療照顧，且有不當繁殖利用、未依法申報特定寵物繁殖的事情。動保處為此多次發函派員前往現場稽查，經確認，發現協會實際管領犬隻有146隻，但僅提供68隻犬隻資料，也未提交繁殖申報及管理說明，對此認定協會在規避稽查，開罰3萬元。

導盲犬協會不服遭罰，2016年提起行政訴訟，台北高等行政法院當時認為動保處未先勸導就開罰，不符合程序原則，判協會勝訴免罰，動保處不符，再提上訴。

▲導盲犬協會遭檢舉不當繁殖犬隻被開罰3萬元，不服提行政訴訟，法院認定導盲犬是「寵物」，判協會敗訴。（圖／記者黃克翔攝）

法庭上導盲犬協會主張，根據動保法，寵物是指「供玩賞、伴侶目的而飼養或管領的動物」，但經濟動物是指「皮毛、肉用、乳用、役用或其他經濟目的而飼養或管領的動物」，認為導盲犬具備引導服務的健全輔助功能，免費提供特定殘疾人士使用，絕非寵物用途，對此認定導盲犬應算是「經濟動物」。協會再稱，當初動保員稽查時未先開書面勸導單，僅以口頭宣達相關法令，之後就直接裁罰，質疑動保處程序不合法。

動保處回辯，根據學者台大教授林明鏘的著作，認為導盲犬兼有「經濟動物」及「寵物」的雙重性質，應受保護程度較高的「寵物」規範較為正確。

法官審酌，導盲犬伴隨視障者日常生活，應適用於「寵物規範」，因此若要繁殖、買賣、寄養皆必須經過主管機關許可，並且持有執照才能進行，另有關動保處未勸導就開單一事，因動保法未規定勸導一定要開單，口頭宣達也可以，故認定動保處開罰程序沒有問題，台北高等行政法院1月31日更一審廢棄原判決，判協會敗訴。

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