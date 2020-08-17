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疫情未疏緩出國無望　華航坦言：到今年第四季都還要再觀察

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▲▼中國信託中華航空聯名卡上市記者會,華航董事長謝世謙。（圖／記者李毓康攝）

▲華航董事長謝世謙。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，航空業景氣寒冬還沒看見終點，華航董事長謝世謙今（17）日受訪指出，各國開放一定要是雙向，旅遊需求才會浮出來，預估到今年第四季都還要再觀察。

華航董事長謝世謙今出席華航、中國信託聯名卡上市記者會，會後受訪表示，疫情到目前還沒有疏緩跡象，今天如果各國開放，只有單方面開放不會激起民眾去旅遊的興致，一定要雙向開放需求才會浮出來，預估到今年第四季都還要再觀察。

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▲▼華航董事長謝世謙。（圖／記者賴文萱攝）

▲華航董事長謝世謙。（圖／記者賴文萱攝）

至於貨運部分，目前空運量往下走，但運量雖然下降但還沒降那麼快，從每月營收快報可以看到，到7月貨運已經快到70億。謝世謙現場被問及，第三季是否會比第二季還要好，他笑說，「要靠大家了」，也強調現金流部分對華航不是問題。不過，華旅日前宣布歇業，整個集團是否還會有調整計畫？他表示，「這個先不談」。

華航自8月份起陸續新增飛航韓國首爾、仰光、金邊等區域航線，以及溫哥華、紐約及奧克蘭等越洋航線，後續將視全球疫情狀況、各國邊境管制措施及市場需求機動調整航班。

在聯名卡部分，謝世謙則說，之前華航都是跟外商銀行合作，但他認為本土航空就應該跟本地金融機構發行聯名卡，才會真正深根，中信在這次活動提出非常好的條件，也讚賞設計得很好。

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