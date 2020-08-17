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華航、中國信託推史上最優聯名卡　金屬卡面「限時最高贈90,000哩程」

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▲▼華航、中國信託聯名卡上市。（圖／記者賴文萱攝）

▲華航、中國信託聯名卡上市。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華航空與中國信託商業銀行攜手推聯名卡，是全台首張結合航空旅行與日常生活信用卡，卡友消費最高可享6元集一哩，消費滿額加碼最優獲得88,000哩。華航表示，即便現今國際旅行因疫情受到境管限制下，仍保有全方位的累哩及換獎等諸多的卡友權益，堪稱同級別信用卡最優之一。

《中國信託‧中華航空聯名卡》今（17）日正式上市，共發行兩款卡面，傲然綻放的紅梅揚姿「尊爵版」及實踐當代性的色塊拼接「人文版」，其中前3,000名新申辦「鼎尊無限卡」更可升級為金屬信用卡面。

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▲▼華航、中國信託聯名卡上市。（圖／記者賴文萱攝）

▲華航、中國信託聯名卡上市，前3,000名新申辦「鼎尊無限卡」可升級為金屬信用卡面。（圖／記者賴文萱攝）

消費者可於中華航空APP連結或「中信Home Bank」APP線上申辦信用卡，可同時啟動數位場景串流服務，如行動支付、卡片管理、機接預約等場景串流及LINE消費通知等。透過數位申辦首刷滿額禮最高7,000哩輕鬆入帳，2020/12/31前消費滿額加碼最優獲得88,000哩（上市48小時內再加碼2,000哩）及華航越洋航線商務艙盥洗包等精美贈禮。

華航董事長謝世謙表示，華航作為台灣航空產業的領導品牌，與台灣最大銀行中國信託銀行合作發行聯名卡，綜合國內航空及金融產業最大效益與優勢，無時無刻提供華航旅客一系列的優質服務及禮遇，加深旅行的體驗感受。

▲▼華航、中國信託聯名卡上市。（圖／記者賴文萱攝）

▲華航、中國信託聯名卡上市。（圖／記者賴文萱攝）

中國信託銀行董事長利明献則指出，中國信託銀行是首家發行中華航空聯名卡的本土銀行，透過與華航合作，將成功拓展中國信託在航空與旅遊市場的消費場域。本次雙強聯手發行聯名卡，刷新並推出市場最優的卡友優惠、專屬獨家尊榮禮遇，預期疫情過後將成為消費者重啟旅行計畫的最佳夥伴。

▲▼華航、中國信託聯名卡上市。（圖／記者賴文萱攝）

▲消費滿額加碼最優獲得88,000哩，上市48小時內再加碼2,000哩。（圖／記者賴文萱攝）

新上市的聯名卡包含鼎尊無限卡、璀璨無限卡及商務御璽卡等三種卡別，除加速累積哩程，亦能享有更多服務，包括12,000哩起兌換免費國際/國內線機票、享優先報到與登機服務、華航金卡會籍、萬豪銀卡會籍、不限次使用華航貴賓室、機場停車（至多30天／次）、全方位旅遊保障、凡海外消費、華航／華信官網購票、華航機上免稅品折扣等多重超值優惠。

另外，華航自8月份起陸續新增飛航韓國首爾、仰光、金邊等區域航線，以及溫哥華、紐約及奧克蘭等越洋航線，後續將視全球疫情狀況、各國邊境管制措施及市場需求機動調整航班。

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