▲台中黑翡淬推出「親檸玫女、花現白富玫、大奶瑰蜜」保養系手搖飲，名稱逗趣且主打女性市場。（圖／黑翡淬提供）

記者林育綾／綜合報導

夏日手搖飲正夯，除了清涼解渴，現也有品牌推出「保養系」手搖飲，在台中經營6年的黑翡淬近來推出以「花」為主題的新系列，3種飲品「親檸玫女」、「花現白富玫」及「大奶瑰蜜」主打女性市場，除了名稱逗趣，消暑同時還能養顏。

黑翡淬提到，研發團隊以生物萃取技術取得花香純露方式，萃取出桂花、薰衣草、玫瑰等花露水，將清甜花香融入飲品以及閨蜜珍珠，外型閃耀透亮金黃，入口Ｑ彈咀嚼清甜、富有花香，主打女性市場，打造夏日「保養系」手搖飲。

▲透明系質感「親檸玫女」，利用玫瑰花露水和檸檬充分混合。（圖／黑翡淬提供）

每杯飲品更搭配獨特的個性語錄，透明系質感「親檸玫女」，利用玫瑰花露水和檸檬充分混合，第一口酸中帶甜瞬間芬芳四溢，好比身邊一定有一位超暖閨蜜，總是面帶微笑聽你抱怨生活大小事，輕輕抹去眼角餘淚，展現暖女性格擁抱你不完美的一切「就算把你看透，還是賴在你身旁不走」。

▲「花現白富美」以玫瑰花釀結合香醇濃郁牛奶，口感豐富且層次分明。（圖／黑翡淬提供）



「花現白富美」以玫瑰花釀結合香醇濃郁牛奶，口感豐富且層次分明，表達勇敢做自己，自信而優雅的女性「別人不在乎你，但你不能不在乎自己」。

▲搶攻女生族！「親檸玫女、大奶瑰蜜」保養系閨密手搖正夯。（圖／黑翡淬提供）

「大奶瑰蜜」以花露水融合香醇鮮奶茶，加入使用木薯粉製成金黃色澤花蜜漬成的獨門「瑰蜜珍珠」，珍珠Q彈有嚼勁，整杯充滿玫瑰香氣不過於甜膩，呈現出「魅力不失個性，身材全憑實力」的女性風格。

▲大苑子推荔枝玫瑰新品。（圖／大苑子提供）

而台灣鮮果手搖飲品牌「大苑子」也端出有著鮮豔紅色的夢幻飲品「荔枝玫瑰」，選用黑葉荔枝搭配屏東玫瑰花，不僅擁有夢幻外型，每一口還都能喝到濃郁荔枝香氣、吃得到果肉，全台限量10萬杯，8月17日正式開賣。

吃得到玫瑰花瓣、荔枝果肉！大苑子夢幻新品登場 全台限量只有10萬杯

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