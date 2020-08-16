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希臘塑膠回收廠大火！黑煙直撲高速公路「籠罩雅典上空」影片曝光

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▲▼希臘首都雅典北部一間塑膠回收工廠15日上午7時發生大火，濃煙籠罩雅典上空。（圖／翻攝自推特／qwerty）

▲發生火災的工廠不斷有黑色濃煙竄出，高速公路也因為能見度低一度關閉。（圖／翻攝自推特／qwerty）

記者詹雅婷／綜合外電報導

希臘首都雅典北部一間塑膠回收工廠15日上午7時發生大火，儘管火勢並未延燒至周邊建物，但猛烈火勢讓消防單位無法在第一時間進入現場，大片黑色濃煙籠罩雅典上空。當地警方獲報當下，隨即關閉高速公路作為預防措施，所幸並未傳出人員受困消息。

綜合Greek Reporter等外媒報導，事發地點位在雅典前往塞薩洛尼基（Thessaloniki）的公路周邊地區，廠區內部放置易燃物質材料，在大火發生後，約50名消防人員及多架直升機趕往現場救火。消防部門一度表示，大火將持續數小時。

根據推特流傳畫面，發生火災的工廠不斷有黑色濃煙竄出，當局出動消防直升機灑水灌救，濃煙蔓延至周邊地區，高速公路也因為能見度低一度關閉。當局向當地居民發出警告，要求民眾待在家中並關窗，避免吸入有毒濃煙。

根據當局最新消息，大火已被撲滅，儘管並未延燒至周邊其他建築物，但塑膠回收廠已被燒毀。

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