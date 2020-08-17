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半年車禍達488件受傷近700人　中市舉辦交安課「80外送員參加」

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▲▼80名外送員參加台中市交通局及交通大隊17日舉辦的安全駕駛體驗活動。（圖／記者白珈陽攝）

▲80名外送員參加台中市交通局及交通大隊17日舉辦的安全駕駛體驗活動。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

現代人越來越依賴外送美食服務，外送員為了搶快趕單，卻也造成不少意外事故，根據台中市交通大隊統計，今年1月到6月外送員交通事故共計488件、受傷667人，月平均高達81.3件、受傷111人。為加強外送員用路觀念，台中市交通局及交通大隊17日舉辦安全駕駛體驗活動，吸引2大外送平台共80名外送員參加，透過大型車實境體驗、術科技巧演練等教學，盼降低外送員車禍發生數量。

台中市交通大隊統計，台中市2020年1月至6月，外送平台外送員交通事故共計488件、受傷667人，月平均81.3件、受傷111人，肇因以未依規定讓車（166件）為最多，接著依序為未注意車前狀況（56件）、未保持行車安全距離（37件）、起步未注意其他人車安全（32件）及違反特定標誌（線）禁制（31件），肇事時段多集中於中午用餐時刻。

台中市交通局聯合交通大隊及第五警分局、山葉安全駕駛文教基金會與台中監理所，針對2大美食平台Ubereat及Foodpanda共80名外送員舉辦安全駕駛體驗活動，內容包括讓外送員輪流坐上12公尺長的大型車駕駛座，體驗大型車的俯視角，進行大型車輛內輪差演示，參與活動的外送員，身臨其境體驗死亡陰影區後不禁驚呼「原來大型車的死角區這麼大！」

▲▼80名外送員參加台中市交通局及交通大隊17日舉辦的安全駕駛體驗活動。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市交通局聯合交通大隊及第五警分局、山葉安全駕駛文教基金會與台中監理所，針對2大美食平台Ubereat及Foodpanda共80名外送員舉辦安全駕駛體驗活動。

隨後交通大隊及山葉安駕教練帶領外送員進行術科騎乘技巧演練，看著教練親身示範煞車距離、繞8字抬頭展開視野警戒範圍，狀似容易，但輪到外送員上場練習，卻不是那麼容易。「你前煞沒握緊，導致滑行距離變長了！」上場的外送員不是速度沒抓準，就是滑行距離過長，一共試了5次，才讓教練認為勉強通過，有外送員表示，「上了課才知道行車安全撇步這麼多，往後若遇到突發狀況更能安全處理」

▲▼80名外送員參加台中市交通局及交通大隊17日舉辦的安全駕駛體驗活動。（圖／記者白珈陽攝）

▲外送員上場練習。

台中市交通局長葉招甫表示，呼籲所有用路人，安全無價，騎車一定要專心，遇到路口務必慢看停，盼時常穿梭在馬路上的外送員們藉由今日活動，養成與大型車保持安全距離及防禦駕駛的正確交通安全觀念，提升道路風險感知能力，以減少交通意外事故發生。

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