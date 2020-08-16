生前Line女兒成最後對話...台中男墜雪山橋100米深山谷亡　遺體吊掛上橋

▲楊男墜落雪山橋下100公尺深山谷，搜救人員將其吊掛至道路。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市楊姓男子日前疑心情不佳，獨自開車前往大雪山森林遊樂區，其女兒擔心他出意外，心急如焚，遂通報警方協尋，警消及楊男家屬到場找了3天均未找到人，15日上午搜救人員於雪山路32.5公里雪山橋下約100公尺深山谷處，發現楊男遺體，並將其吊掛至道路。全案警方報請檢察官相驗，以釐清死因。

台中市和平警分局雪山派出所，13日下午5時19分接獲楊姓女子報案，稱父親楊男（65歲）獨自開車前往大雪山森林遊樂區附近，因其心情不佳恐發生意外，請求協尋。派出所員警立即趕往現場，在雪山路32公里處發現楊男車輛停放路旁，警方、消防、民間搜救人員、搜救犬連續3天漏夜搜尋，期間家屬也到場幫忙，但均未尋獲楊男。

據悉，楊男家住台中市北屯區，疑因罹癌病痛纏身，導致情緒低落，13日以Line告知女兒要獨自前往上述地點，楊女擔心父親出意外，請求警方協助。

今日雪山派出所、大棟派出所、林務局、苗栗山城救難團體、台中市救難團體、台中市穿山甲救難團體及台中國際救難團體共38人，在雪山路32公里處再次集結搜尋，其中8人於雪山路32.5公里雪山橋下垂降約100公尺搜尋，同日上午9時15分尋獲楊男遺體，經聯絡園區及工作站，請求暫停車輛出入並進行吊掛作業，順利將遺體吊掛運送至道路上。

▲▼搜救人員於雪山路32.5公里雪山橋下垂降約100公尺搜尋，同日上午9時15分尋獲楊男遺體。

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