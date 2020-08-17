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全聯19年前塑膠袋！獎品項目驚見「黃金1公斤」　網敲碗：再舉辦一次

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

▲原PO在家中意外翻出19年前的塑膠袋。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

記者施怡妏／綜合報導

許多人買東西後，會把塑膠袋留下來，下一次購物時可以重複使用，一名網友日前整理家裡時，意外發現19年前的全聯超商塑膠袋，外觀看起來完好無缺，完全看不出歲月的痕跡，「這能算上古董了嗎」。然而，袋子上的獎項內容，引起網友歪樓討論，「獎品居然有黃金1公斤！」

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，在整理家裡時，意外翻到民國90年（西元2001年）的全聯塑膠袋，袋子上還印著，當年慶祝開100間分店所舉辦的抽獎活動，「全聯福利週週送，賓士黃金車回家」。照片上可以看到，袋子上寫著只要消費滿500元，就有機會抽中賓士轎車、黃金一公斤、勞力士錶、金幣等好禮，而且週週都抽獎，連續抽10週。

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▲▼內湖全聯和7-Eleven房東「大第名廈」店面遭到法拍。（圖／記者徐斌慎攝）

▲全聯19年前的抽獎獎品，竟然有黃金一公斤。（圖／記者徐斌慎攝）

根據台灣銀行今（17）日公布的黃金買進價格，一公斤是182萬元，超級昂貴的獎品讓所有網友都讚嘆，紛紛歪樓留言，「好想知道當年到底有沒有人中」、「我在看她的獎品也太好了吧」、「只要買500就可以抽賓士，什麼時候可以再舉辦這個活動」、「以前的獎品好實在喔」、「這獎品也很狂耶」。

也有不少網友提到，袋子保存的真好，「19年前嗎！真的是古董了」、「快20年的袋子耶」、「真的是千古不化」、「以前的袋子材質比較好又耐用」、「看吧~都不會分解」、「現在的袋子好容易破掉」、「但不得不說長年的全聯顧客說實話，袋子越作越薄」。

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