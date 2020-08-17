▲ 2020新北特色商品出爐，送禮首選市府助搶商機。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

「2020新北特色商品」歷經二個月的徵件及初選作業，於16日在市民廣場舉辦頒獎典禮，由市長侯友宜親自頒獎表揚獲選的41大新北特色商品廠商，現場80家入圍業者中，有亞尼克、小斯美與海邊走走等排隊人氣名店，還有連續兩屆獲獎阮的肉干與石碇許家手工麵線，以及歷屆總統送邦交國鶯歌陶瓷等，共創400萬商機。

侯友宜表示，今年徵選不同以往，除「美味好禮」、「生活好物」外，新增「風味美食」與「生鮮雜貨」共4大類型，多達211家業者、316件商品報名參賽。不但有百年老字號業者谷芳茶業報名、也有新北排隊名店呈信鵝肉參加、更有阿婆鐵蛋全國知名業者共襄盛舉。

經發局指出，2020年度評選出的41大新北特色商品都相當具有特色，如「美味好禮」組的寶桂的店，經歷半年研發的「豆腐麻糬」，給予豆腐新的面貌與新的生命；「生活好物」組的台華陶瓷有限公司「藏‧品茶 茶倉系列」，以全瓷化瓷器結合氣密式鋁合金瓶蓋，是收藏茶葉安全健康的好容器，也代表著新北市地方產業特色。

另外「風味美食」組的依柏亞國際有限公司以獨特醬料與私藏的製作手法，搭配上成熟放山土雞與精純的火候，製作出鮮嫩多汁「大嬸婆掛爐黃金甘蔗雞」；「生鮮雜貨」組的蜂樺蜂蜜專賣店因應氣候變化，生產出不同季節的「熟成蜜（小雪春分穀雨小滿）」讓民眾可以品嘗到不同口感、香氣、酸度的蜂蜜。

今年適逢疫情影響，許多傳統商業模式受到嚴重打擊，因此本屆特色商品除展售會活動外，也將協助業者積極媒合超商及電商，並推出補助專案及免費課程，讓新北特色得獎商品能夠增加新通路銷售據點，建立新型態的運營模式，協助業者在疫後經濟發展上，取得全國領先的優勢與契機。獲獎名單詳情請上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。

「美麗最大的祕密」