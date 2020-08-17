快訊／16家旅館領旅遊補助竟亂收448名檢疫者　北市下令：週五不移置公佈名單

記者楊亞璇／台北報導

中央開放移工入境後，一般旅館收容居家檢疫者攀升，造成混居亂象。台北市副市長黃珊珊17日宣布，目前有38家一般旅館，總計448人檢疫者與旅客混北市將發布行政命令，要求旅館在21日前將居家檢疫者移置出去，若21日以後再收治新的檢疫旅客，將公佈一般旅館名稱。

黃珊珊指出，中央開放移工進入後，發現移工入住非防疫旅館，7月22日北市府向中央表示，應禁止一般旅館接收居家檢疫旅客，盼中央明文禁止日租套房接受檢疫旅客。

▲台北市居家檢疫、居家隔離、移工、境外生與外交人士入住地點人數統計。（點圖放大／北市府提供）



黃珊珊表示，住一般旅館還是有非常多旅客，以8月16日當天，總數3千多人，住家中約有2千多人，入住一般旅館，居家檢疫者有164人、移工有138人、外籍人士有381人，加起來快700多人不是住在防疫旅館，沒有辦法確保居住環境有清消、分流動線，造成防疫缺口。





▲台北市副市長黃珊珊說明，一般旅館收容居家檢疫者之處置。（圖／記者楊亞璇攝）



黃珊珊表示，這幾天都在轉介檢疫旅客至防疫旅館，也要求一般旅館移走，但遺憾的是，並非每一家都配合，因此北市決定發布行政命令，希望旅館於星期五前移置出去，週五若再收治新的檢疫旅客，將公佈旅館名稱，另外，中央對日租套房沒有進一步罰則，北市將針對長時間有多個居家檢疫者的地址去清查，北市會針對非法日租套房開出罰則。

黃珊珊補充，這些收治居家檢疫者的一般旅館有16家是中央補助安心旅宿對象，若要拿補助，就不要收治居家檢疫旅客，若繼續收治，北市將正式函文，撤銷安心旅宿資格；目前旅客混居的一般旅館有38家、448人，其中不乏觀光飯店、商務飯店，甚至有大型飯店，有7家在申請防疫旅館。