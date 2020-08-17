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全台最浪漫「解憂火車」再啟動！南國漫讀節9/4開跑「2個月80場講座」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲每日僅1班的藍皮火車，將打造成全台首創「解憂列車」，於2020南國漫讀節再次啟動。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

「南國漫讀節」去年於屏東首辦大受好評，今年特別將活動延長為期2個月，於9月4日至11月1日舉行，將聚集上百位文化人、舉行80場人文講座。另外上屆大受歡迎的「全台最浪漫解憂火車」藍皮火車走讀活動，也將重返啟動，邀請人氣卡司組成「火車閱讀」的夢幻陣容，包含日籍攝影師小林賢伍、新生代攝影師蔡傑曦、知名藝人林予晞與獨立編輯黃銘彰，還有屏東資深台鐵列車長馬世駿等。

2020南國漫讀節由屏東縣政府主辦，青鳥文化制作承攬，期望持續挖掘南國屏東文化的土壤，以「閱讀」領略土地這本壯闊的大書，從屏東的風、土、人情一起向土地學習。

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此外也企圖翻轉「書店」的印象，「書店不再是你我想像中的模樣，火車是書店、咖啡館是書店、家鄉的山海也是書店，城市裡的每個街區都有乘載知識的記憶體，等著你我讀取閱讀的信息」。

▲▼天廚彭天恩Alex與詹宏志，合影於屏東滿豐漁港（圖／黃銘彰攝／青鳥提供）

▲漫讀節從一場「南國宣一宴變奏曲」展開，屏東天廚彭天恩Alex帶路，加上詹宏志與在地主廚的交流。（圖／黃銘彰攝／青鳥提供）

今年漫讀節總共有5大亮點，從一場「南國宣一宴變奏曲」展開，以飲食是「流動的文化博物館」概念策展，邀請號稱全台最難入座的餐廳、屏東霧台鄉AKAME主廚彭天恩Alex帶路，加上詹宏志與在地主廚的交流、考究，重新詮釋「宣一宴」，打造「南國宣一宴變奏曲」。

從客人到主人，融合作家與廚師的身份，詹宏志將文學入菜，文化調味，透過一道道豐盛味美的料理，開展貴賓與屏東深刻的連結和交流。

▲▼屏東縣立圖書館，有30年歷史加上「森林圖書館」之稱，歷經2年整修，2千餘坪的空間即將在8月底開幕。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣立圖書館歷經2年整修，2千餘坪的空間即將在8月底開幕。（圖／屏東縣政府提供）

第2大亮點，邀請上百位文化人聚集屏東，舉行80場講座，同時祝賀「屏東縣立圖書館」開幕。有30年歷史加上「森林圖書館」之稱的屏東縣立圖書館，歷經2年整修，2千餘坪的空間即將在8月底開幕，結合南國漫讀節，將邀請台灣重量級文化人士蒞臨演講，包括蔣勳、李清志、葉怡蘭、王騰崇⋯等，並由詩人鴻鴻率領的「台北詩歌節」團隊一起響應。今年策劃團隊更跨界與數家屏東知名咖啡店合作，與咖啡廳主理人一同策劃講座內容。

▲▼屏東縣立圖書館，有30年歷史加上「森林圖書館」之稱，歷經2年整修，2千餘坪的空間即將在8月底開幕。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼屏東縣立圖書館，有30年歷史加上「森林圖書館」之稱，歷經2年整修，即將在8月底開幕。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼屏東縣立圖書館，有30年歷史加上「森林圖書館」之稱，歷經2年整修，2千餘坪的空間即將在8月底開幕。（圖／屏東縣政府提供）

第3個亮點，去年首創且大受好評的「解憂列車」走讀活動再次啟動！由作家帶領讀者，搭上每日僅1班往返枋寮與金崙的「藍皮火車」，一起閱讀屏東的山和海，掀起熱烈迴響，首屆南國漫讀節門票上線5分鐘內即完售。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲去年首創且大受好評的「解憂列車」報名活動5分鐘秒殺，今年將再次啟動！（圖／記者林育綾攝）

2020年重返藍皮火車，邀請多位人氣卡司組成火車閱讀的夢幻陣容，包含日籍攝影師小林賢伍、新生代攝影師蔡傑曦；知名藝人林予晞、獨立編輯黃銘彰，共同以「攝影與文學的激情碰撞」為題的相談列車。還有屏東資深台鐵列車長馬世駿、中華民國鐵道文化協會前會長許乃懿、人氣登山夫婦楊世泰、戴翊庭，以及數名重量籍文化人作家舒國治、李清志、韓良憶、蔣雅淇、《GQ》總編輯杜祖業、音樂人曾稔文、斑斑（林以樂）等，都將登場帶領讀者，以全新的閱讀體驗開啟感官。

相關報導：每日僅1班「解憂火車」化身書店！絕美山海景+穿越隧道「黑暗關卡」

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲「解憂列車」將邀請多位人氣卡司，組成火車閱讀的夢幻陣容，帶領讀者體驗列車上的書店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

第4個亮點，將首映讓台灣躍上國際舞台的關鍵事件「牡丹社與羅妹號紀錄片」，歷時一年拍攝，以牡丹社事件及羅妹號事件為背景，由紀錄片導演胡皓翔暨山楂果影像製作，與台灣電影聲音國寶級大師胡定一合作，率領團隊深度訪談部落耆老、專家學者，並參與資料考究，過程嚴謹拍攝團隊甚至遠赴日本琉球採訪拍攝。期望透過不同角度切入，使「牡丹社事件與羅妹號事件」呈現多元族群觀點，首映座談會將於屏東縣立圖書館登場，並開啟全台共10場的巡迴放映序幕。

▲▼讓台灣躍上國際舞台的關鍵事件「牡丹社與羅妹號紀錄片」，歷時一年拍攝紀錄片將於2020南國漫讀節首映。（山楂果影像製作提供）

▲讓台灣躍上國際舞台的關鍵事件「牡丹社與羅妹號紀錄片」，歷時一年拍攝紀錄片將於2020南國漫讀節首映。（圖／山楂果影像製作提供）

第5個亮點，漫讀節將推出改編自4本經典文學、全台限量1千份的「文庫咖啡」，包括白先勇《寂寞的十七歲》、邱妙津《鱷魚手記》、李維菁《老派約會之必要》、吳晟〈負荷〉。其中吳晟〈負荷〉款，特別選用屏東咖啡店Eske Place Coffee House主理人范光宇培育6年、一次採收僅有10公斤的屏東咖啡豆授權製成，此支咖啡豆更與屏東內埔味增廠商合作，使用味増酵母菌發酵培育，調性沈穩厚實。

▲▼改編自4本經典文學、全台限量1千份的「文庫咖啡」，包括白先勇《寂寞的十七歲》、邱妙津《鱷魚手記》、李維菁《老派約會之必要》、吳晟〈負荷〉。（圖／米力提供）

▲改編自4本經典文學、全台限量1千份的「文庫咖啡」，包括白先勇《寂寞的十七歲》、邱妙津《鱷魚手記》、李維菁《老派約會之必要》、吳晟〈負荷〉。（圖／米力提供）

此次的文庫咖啡本，由設計師米力以書籍包裝作為裝幀設計，翻開內頁有一段作品小選文，由咖啡師閱讀後匹配相對應的風格，調和出屬於文本獨一無二的韻味，於南國漫讀節中首度發行，期望能帶領讀者用一杯咖啡的時光，開啟與作者、文學及咖啡的一場對話。

相關資訊：FB「南國漫讀節 Reading Festival in Pingtung

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