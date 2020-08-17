牛排館老闆冤死詐保「18歲嫩妻爽領4600萬」　無腦共犯8字洩底！5年不到下場超慘

▲當年26歲的死者吳志德與18歲的嫩妻生有1女。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2014年9月29 日凌晨2點多，高雄一間牛排館的老闆吳志德，在澄清湖環湖自行車道，被男子林益田及通緝犯陳奕全駕車撞擊，讓他騰空飛越180公分高的護欄，摔落湖內死亡。由於死者家屬對死因沒有意見，陳男只被依過失致死罪嫌移送，檢方也準備結案。

但一個多月後，吳母整理兒子的遺物，意外發現7張保單，死亡理賠總額達4,600萬元，不過，吳根本不可能有錢保那麼多險，加上18歲的吳妻在案發後就離家，甚至與積極幫忙申請理賠的陳柏裕同住，讓家屬起了疑心，向刑事警察局南部打擊犯罪中心報案。

承辦該案的偵六隊隊長的賴耀宗回憶，警方發現案發前死者2度受傷申請理賠，加上保額與其經濟狀況不相當，研判可能是一起詐保案。檢警開始監聽陳奕全，結果聽到他向友人炫耀：「我撞人還有錢可以拿！」另外，案發當時也在車上的林益田，竟在一個月前也曾開車撞傷吳男。加上當時和死者一起在澄清湖的張森安，案發前也曾與林男通過電話，確認全案另有蹊蹺。

警方將相關人等帶回隔離偵訊，陳奕全率先供出，林益田找他開車撞死吳男。林男和張男則表示，是當過保險業務員的陳柏裕一手策劃，但陳否認故意謀財害命，只是一時失手。吳妻表示自己完全狀況外，因陳積極幫她申請理賠，才與陳交往同居，後來她還供稱懷了陳的孩子。檢察官最後認定沒有證據顯示吳妻參與，給予不起訴處分，至於其他人在今年6月定讞，主謀陳柏裕遭判處無期徒刑，其他共犯分別判刑10年2個月到14年半不等的刑期。

檢警調查，陳柏裕出資讓吳開牛排館，還借錢、送機車給吳，接著蠱惑吳買保單，並提議吳造成身體傷殘以詐領殘廢保險金就好，吳也欣然同意。案發當年5月，原本共謀安排吳在牛排店演出遭債主砍斷左臂、斷臂還被丟進油鍋、無法手術接回的戲碼，但下手的楊男僅拿菜刀砍傷吳的左臂，僅理賠20多萬元。一干人等同年8月竟再共謀製造假車禍，在騎車之前，先用鐵鎚重擊左手掌，但讓保險公司對傷勢起疑、拒絕理賠。陳柏裕等人認為直接鎖定高達4,600萬元的身故保險金，不知情的吳還傻傻地同意，殊不知踏入死亡陷阱。

6年前，牛排館老闆吳志德在澄清湖邊遭撞死，檢警原以為是單純車禍，但吳母意外發現兒子有4,600萬元鉅額保單，且事後兒媳還離家與陳姓男子同居，懷疑兒子的死不單純，向警方報案。檢警追查發現，死者生前與陳男2次共謀詐保，但不順利，最後一次陳男動了殺機，找來共犯假戲真做。

警方偵訊後，將陳柏裕、吳妻及其他共犯，依殺人、詐欺取財等罪移送，但檢察官認定沒有證據顯示吳妻參與犯案，給予不起訴處分。由於吳志德的保單受益人是妻子及女兒，陳柏裕為了高額保險金，不顧自己有家庭，直接和吳妻同居，但最後仍東窗事發、鋃鐺入獄。

至於吳妻雖因沒被起訴，而順利拿到理賠金，但她年紀尚輕，成了不肖人士覬覦的目標，後來還染上毒癮、錢也幾乎被騙光，就連她生的3個孩子，其中2個也由社會局協助出養，一場詐保殺人案，結局令人不勝唏噓。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



更多鏡週刊報導

【詐保冤死妻被睡】3度自殘詐保慘遭害命 他的18歲嫩妻還與凶手上床

【詐保冤死妻被睡1】逾百公斤壯男飛過1米8護欄墜湖 遭謀殺線索藏在遺物裡

【詐保冤死妻被睡2】殺了人還到處炫耀 無腦共犯說出8個字洩真相